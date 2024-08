“Pattuglia utenze fragili”, 439 multe elevate in città dalla municipale

Home

13 Agosto 2024

Livorno, 13 agosto 2024

La normativa in tema di mobilità e la legge quadro sulle disabilità prevedono particolari diritti e tutele per le persone con ridotta capacità di deambulazione e per i non vedenti, sia per quanto riguarda la possibilità di spostarsi in autonomia senza incontrare ostacoli su attraversamenti e marciapiedi, sia per quanto riguarda la possibilità di parcheggiare più facilmente.

Questi diritti vengono estesi agli accompagnatori e agli assistenti della persona con handicap grave, i quali possono utilizzare gli spazi sosta riservati, ma

solamente in presenza del disabile.

Una volta rilasciato, il contrassegno disabili non è legato alla singola autovettura bensì alla persona alla quale è stato concesso. Essendo infatti strettamente personale, questo documento può essere esposto su qualsiasi veicolo destinato al trasporto del disabile, il quale può dunque essere sia conducente del mezzo che semplice passeggero.

Per contrastare tutti quei comportamenti errati e scorretti che limitano non solo l’autonomia negli spostamenti ma addirittura la piena integrazione lavorativa e sociale delle persone con handicap, la Polizia Municipale di Livorno ha istituito la “Pattuglia Utenze Fragili“

La pattuglia verifica che gli spazi pubblici restino fruibili, per i disabili in particolare e per tutti i pedoni in generale, intervenendo; là dove i veicoli parcheggiati in divieto impediscano o limitino fortemente il passaggio.

D al 1° luglio al 10 agosto l a “Pattuglia utenze fragili”, oltre a numerosi controlli preventivi; ha elevato 439 sanzioni a proprietari di veicoli parcheggiati su attraversamenti pedonali, fermate bus, marciapiedi e per spazi invalidi occupati impropriamente.

La sanzione per chi occupa uno spazio disabili senza senza esporre un legittimo pass è di 165 euro con decurtazione di 4 punti dalla patente, mentre la sanzione per chi espone il contrassegno sugli spazi riservati ma in assenza del disabile è di 168 euro, con decurtazione di 6 punti.

