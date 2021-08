Home

4 Agosto 2021

Paura a La Rosa: a fuoco scantinato, intossicata anziana

Livorno 4 agosto 2021

Questa mattina intorno alle ore 10.40 è andata a fuoco una cantina in un condominio in via Gioberti nel quartiere La Rosa

Le fiamme ed il fumo partiti dalla cantina al piano terra sono giunte al primo piano del condominio

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme

Nel frattempo i residenti del palazzo sono scesi in strada in via cautelativa

In via Gioberti sono arrivate anche 2 ambuanze, Una dell’SVS e l’altra dell’ SVS di ardenza che hanno soccorso una anziana

La donna aveva respirato del fumo ed è stata sottoposta nell’ambulanza ad una terapia di ossigenazione.

Nessuna persona è statatrasportata in ospedale

