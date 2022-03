Home

Paura all'alba in porto per un marittimo caduto in mare

4 Marzo 2022

Paura all’alba in porto per un marittimo caduto in mare

Livorno 4 marzo 2022

Paura a bordo di una nave da crociera ormeggiata in porto. Nelle prime ore della mattina un marittimo è caduto in acqua da un’altezza di oltre 10 metri

Immediato l’arrivo dei soccorsi dopo la chiamata da parte del personale della nave,

Il marittimo è stato recuperato dopo 15 minuti ed affidato ai volontari della Misericordia di via Verdi che dopo aver stabilizzato il paziente che presentava sintomi si assideramento e annegamento, lo hanno trasportato in ospedale in codice rosso

