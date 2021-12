Home

19 Dicembre 2021

Paura in via Goito, una donna si trova di fronte un ladro in casa

Livorno 19 dicembre 2021 – Paura in via Goito, una donna si trova di fronte un ladro in casa

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato,18 dicembre, una donna si è trovata di fronte ad un ladro entrato in casa

Il malvivente si era arrampicato fino al secondo piano di un appartamento in via Goito ed era entrato in casa forzando gli infissi che davano sul terrazzo mentre un complice era rimasto in strada.

La donna che era in casa si è trovata faccia a faccia con il malvivente con il volto coperto ed ha iniziato a gridare. Le sue urla hanno allarmato dei condomini e delle persone che stavano passando davanti al palazzo ed in molti hanno chiamato il 112

Il ladro ed il suo complice vista la situazione si sono dati alla fuga

Sul posto è intervenuta la polizia ed è giunta anche la scientifica per acquisire elementi utili alle indagini

