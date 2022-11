Home

Pavia, Codacons: “Ragazza disabile minacciata e umiliata dal personale dell’università, presenteremo esposto in procura”

11 Novembre 2022

CODACONS: RAGAZZA DISABILE MALATA DI TUMORE MINACCIATA E UMILIATA DAL PERSONALE DELL’UNIVERSITA’ DI PAVIA PERCHE’ MANGIAVA IN AULA

TOTALE MANCANZA DI UMANITA’ – PRESENTEREMO ESPOSTO IN PROCURA PER VIOLENZA PRIVATA E CHIEDIAMO UNA FORTE PRESA DI POSIZIONE DEL RETTORE

L’intervento del Codacons dopo i fatti di cronaca che sarebbero avvenuti all’università di Pavia nei confronti di una ragazza disabile

“Cronaca Pavia e Lombardia: applicare le regole e le leggi è sicuramente fondamentale in uno Stato civile e di diritto. ma la cieca applicazione delle stesse non può comportare situazioni come quella avvenuta all’Università di Pavia, dove una studentessa disabile, ammalata di tumore, aveva deciso di rifugiarsi in un aula per consumare un pasto, dato il temporale all’esterno, venendo allontanata con minacce ed umiliazioni dal personale universitario.

Codacons: “Se non siamo più un grado di trovare l’umanità in quello che ci circonda allora abbiano fallito, come persone e come Stato. Lo afferma il Presidente Nazionale del Codacons, Marco Donzelli. L’episodio di giovedì non può essere tollerato e dovrebbe portare una seria riflessione sulle istituzioni scolastiche, che in primis; dovrebbero insegnare qualcosa agli studenti. Certo, studiare le materie universitarie è importante, ma se non insegniamo il rispetto verso il prossimo, l’educazione, la comprensione dell’altro allora queste hanno fallito.

Presenteremo un esposto per violenza privata, esprimiamo tutta la nostra solidarietà alla ragazza ed a tutti i disabili che frequentano le istituzioni scolastiche chiedendo loro di segnalarci eventuali violazioni o comportamenti scorretti nei loro confronti, ce ne faremo portavoce e combatteremo per i loro diritti.”

