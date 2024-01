Pavimentazione via Grande: dal mare alla terra, Salvetti fa il punto sui lavori di restauro (Video)

Home

16 Gennaio 2024

Livorno 16 gennaio 2024 – Pavimentazione via Grande: dal mare alla terra, Salvetti fa il punto sui lavori di restauro

Il sindaco di Livorno alla luce delle varie polemiche sulla pavimentazione di via Grande fa il punto della situazione sui lavori di restauro. Non c’è nessun colore rosa, i colori della pavimentazione sono sei e vanno dal celeste chiaro al celeste scuro nella prima parte della via, mentre nella seconda dal marrone chiaro al color mattone.

Queste le parole del sindaco

