Pazzaglia, le priorità per Collemezzano

28 Febbraio 2024

Pazzaglia, le priorità per Collemezzano

Cecina (Livorno)

Il Candidato Sindaco alle amministrative di Cecina, Federico Pazzaglia liste: Cecina Insieme – Federico Pazzaglia Sindaco,Destra per Cecina – Federico Pazzaglia Sindaco Lista per Federico Pazzaglia SindacoPriorità su Collemezzano ha incontrato i cittadini di Collemezzano

Questo quanto dichiara il candidato sindaco Pazzaglia sulle priorità

“In occasione dell’incontro di pochi giorni fa con gli amici del comitato di quartiere di Collemezzano, che ringrazio per aver presenziato numerosi nonostante il clima proibitivo della serata, abbiamo avuto modo di confrontarci nel merito di svariate criticità che ancora oggi affliggono gli abitanti della frazione.

Dalla sicurezza, e rammento che il progetto di controllo di vicinato, ora da perfezionare, fu inaugurato proprio da una mozione che firmammo come opposizione all’allora sindaco Lippi, al “digital divide”, dal completamento delle fognature alla manutenzione cimiteriale e alla regolare pulizia dei fossi a margine della carreggiata, fino al rifacimento di alcuni tratti del manto stradale e al necessario aumento dell’illuminazione, negli anni passati abbiamo assistito a una graduale, nonché

immeritata, marginalizzazione del quartiere.

Capita ora che, legittimamente, ogni forza politica conduca la sua ordinaria campagna d’ascolto, magari promettendo di nuovo e da capo di provvedere alla soluzione dei

problemi, nel corso del mandato imminente, espressi con puntualità dal comitato.

Siccome è, da un lato, intuibile lo scoramento dei cittadini, è necessario mobilitarsi, precisamente e da subito, perché questa tendenza venga interrotta anche prevedendo apposita progettualità per attrarre fondi europei e regionali; d’altronde, come noto, le risorse a disposizione dell’amministrazione comunale non sono infinite e non appartiene al nostro stile promettere a vuoto: per questo su Collemezzano prendo da subito l’impegno, una volta eletto sindaco, di dare nel quinquennio soluzione alla maggior parte delle criticità evidenziate.

Collemezzano, in tal senso, sarà stabilmente inserita nel piano delle opere pubbliche e, continuando un rapporto di dialogo con i referenti della frazione, decideremo di volta in volta quale passo muovere nella direzione di un miglioramento delle prerogative di un’elevata qualità della vita, cosicché sia possibile davvero restituire, al

termine del mandato, una Collemezzano curata e perfettamente integrata nel tessuto cecinese, partendo, innanzitutto, dal progetto di un parco, verde nel verde, che possa diventare luogo di aggregazione e comunità come i nostri concittadini meritano.

