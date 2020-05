Home

PCI Livorno, oggi pomeriggio conferenza online sul 1 maggio

Livorno 1 maggio 2020 – Il 1° maggio è la giornata dedicata alla Festa dei lavoratori.

Viene celebrata ogni anno in molti paesi del mondo, per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, originariamente nate per la riduzione della giornata lavorativa.

Il PCI di Livorno a questo scopo organizza una conferenza alle ore 15:30 del giorno 1 maggio sulla pagina Facebook del PCI Livorno con alcuni esponenti di grande spessore culturale e politico.Introduce :

Intervengono :

Lucia Mango ( segreteria naz PCI , Responsabile politiche del Lavoro)

Giorgio Langella ( direzione naz PCI; Segretario Regionale Veneto)

Mauro Scalabrini (segretario funzioni locali F.P C.G.I.L)

“Come nasce la festa dei lavoratori: nasce in un periodo di significative e frequenti manifestazioni per i diritti degli operai delle fabbriche durante la Rivoluzione Industriale degli Stati Uniti d’America, guidate dall’Associazione dell’Ordine dei Cavalieri del Lavoro americani.

Nel 1866, fu approvata a Chicago la prima legge delle otto ore lavorative giornaliere, legge che entrò in vigore soltanto l’anno dopo, il 1° maggio 1867, giorno nel quale fu organizzata un’importante manifestazione, con almeno diecimila partecipanti.

Tre anni dopo, il 20 luglio del 1889, a Parigi, durante il primo congresso della Seconda Internazionale (l’organizzazione creata dai partiti socialisti e laburisti europei) fu lanciata l’idea di una grande manifestazione per raggiungere l’obiettivo della riduzione dell’orario lavorativo a 8 ore giornaliere.

Nella scelta della data si tenne conto proprio degli episodi di Chicago del 1886 e si decise di celebrare il lavoro e i lavoratori il Primo Maggio.

L’iniziativa divenne un simbolo delle rivendicazioni operaie, di lavoratori che in quegli anni lottavano per conquistare diritti e condizioni di lavoro migliori. Nonostante molti governi reagirono con la repressione la manifestazione, la prima a livello internazionale, registrò un successo senza precedenti. Nel 1947 la festa dei lavoratori diventò ufficialmente patrimonio italiano e attualmente in molte parti del mondo in questa data si festeggia questa importante giornata”.