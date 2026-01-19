Home

Cronaca

PCI Toscana: Livorno luogo centrale della memoria e identità politica, il 21 gennaio il 105° anniversario della nascita del PCdI

Cronaca

19 Gennaio 2026

PCI Toscana: Livorno luogo centrale della memoria e identità politica, il 21 gennaio il 105° anniversario della nascita del PCdI

Livorno 19 gennaio 2026 PCI Toscana: Livorno luogo centrale della memoria e identità politica, il 21 gennaio il 105° anniversario della nascita del PCdI

Anche quest’anno Livorno si conferma luogo centrale della memoria e dell’identità comunista italiana. Mercoledì 21 gennaio, il Partito Comunista Italiano – Segreteria regionale Toscana celebrerà il 105° anniversario della fondazione del Partito Comunista d’Italia, avvenuta proprio nella città labronica il 21 gennaio 1921.

Una ricorrenza che, per il PCI, non rappresenta soltanto un momento celebrativo, ma un passaggio politico carico di significato. La fondazione del PCd’I viene ricordata come un atto di coraggio e di rottura compiuto in un contesto storico segnato dall’ascesa del fascismo, ma anche come l’inizio di una lunga storia comunista nel nostro Paese. Una storia che, secondo il PCI, conserva piena attualità se letta come continuità tra le scelte di campo del passato e l’elaborazione politica necessaria per affrontare le sfide del presente.

Nel comunicato, il Partito Comunista Italiano sottolinea come il valore della commemorazione risieda nella sua capacità di guardare avanti. In un contesto internazionale segnato da guerre, tensioni e da crescenti attacchi verso popoli e Paesi che si oppongono agli interessi del capitale e dell’imperialismo, il PCI richiama l’urgenza di una risposta politica organizzata. Allo stesso tempo, viene denunciato il progressivo arretramento dei diritti e del peso politico dei lavoratori, degli sfruttati, degli svantaggiati e, più in generale, dei cittadini, sempre più marginalizzati dai processi decisionali.

PCI Toscana: Livorno luogo centrale della memoria e identità politica, il 21 gennaio il 105° anniversario della nascita del PCdI

Secondo il PCI Toscana, proprio a fronte di questo scenario spetta al partito il compito di contribuire alla costruzione di una forza politica radicata nella realtà concreta italiana, senza perdere il necessario sguardo internazionale. Una sfida complessa, ma tutt’altro che irrealistica, che richiede determinazione e consapevolezza, le stesse che caratterizzarono i protagonisti della scissione di Livorno del 1921.

Le iniziative commemorative prenderanno il via alle ore 10.30 al Cimitero comunale dei Lupi, dove si terrà l’omaggio ai fondatori del Partito Comunista d’Italia e ai militanti storici. Alle ore 12.30, al Teatro San Marco, luogo simbolo della nascita del PCd’I, sono in programma il cambio della bandiera e una conferenza stampa.

Attraverso la commemorazione del 21 gennaio, il PCI ribadisce così la necessità di affrontare con determinazione le urgenze del mondo reale, riaffermando un legame diretto tra la storia del movimento comunista e le sfide politiche, sociali ed economiche del presente.