Pd al lavoro per la Cecina di domani, proseguono i tavoli tematici

12 Gennaio 2024

L’assemblea comunale ha detto no alle primarie per individuare il candidato

Bechini: “Stiamo valutando diversi profili”. Benedetti: “Soddisfatti del percorso”

Cecina, 12 gennaio 2024 – Pd al lavoro per la Cecina di domani, proseguono i tavoli tematici Il 23 gennaio si parla di sociale con l’assessore regionale Spinelli

Un’assemblea partecipata e piena di spunti quella del Pd di Cecina che si è tenuta l’altra sera. Gli iscritti hanno espresso soddisfazione per il percorso di condivisione che è stato messo in campo dall’Unione comunale, a partire dall’iniziativa #cartabianca, i cui tavoli tematici in queste settimane stanno continuando a lavorare per elaborare un programma elettorale e amministrativo che raccolga le istanze che provengono dalle persone. Nei giorni scorsi, si fa sapere dall’Unione comunale, si sono tenute nuove riunioni dei tavoli Sviluppo e ambiente, Cantiere scuola e cultura, Marina e shopping e Palazzi, mentre a breve è previsto il tavolo della cultura.

Il 23 gennaio alle 17, invece, all’auditorio di via Verdi si terrà un incontro aperto alle associazioni che operano nel sociale e alla cittadinanza con l’assessore regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli dal titolo ‘Per una comunità che si prende cura’.

“Non posso che essere molto soddisfatta – spiega la segretaria Elena Benedetti – di quanto emerso nel corso dell’assemblea:

un partito finalmente unito, libero da personalismi, con idee chiare sul percorso che stiamo portando avanti e che è consapevole del fatto che si deve tornare per le strade, tra la gente, confrontandoci con i problemi di tutti i giorni. Il tutto con educazione e con una capacità di ascolto che oggettivamente avevamo smarrito”.

Non è mancato ovviamente un confronto sulle prossime elezioni amministrative e sulla questione del candidato a sindaco. “Stiamo lavorando in silenzio, com’è giusto che sia in questa fase – prosegue il vice segretario Alessandro Bechini -. Il Partito Democratico sta valutando diversi profili, sia civici che partitici ma quel che è certo è che non ci saranno primarie: in questo momento il partito ha bisogno di unità”.

