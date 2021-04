PD: “Approvata mozione dedicata al commercio di vicinato nei quartieri di Colline e Coteto”

Home

13 Aprile 2021

Livorno 13 aprile 2021

Il Partito democratico ha presentato una mozione dedicata al commercio di vicinato nei quartieri di Colline e Coteto con l’input di sostegno al mantenimento dei negozi di vicinato del CCN di Colline e dei negozi del quartiere di Coteto in vista del nuovo insediamento del Centro commerciale “Esselunga”.

“Un atto di indirizzo che ci impegna a tenere alta l’attenzione su due quartieri il cui commercio, già provato dalla pandemia, potrà subire ulteriori forti ripercussioni con l’ormai prossima apertura del grande centro commerciale “Esselunga”.

Un centro commerciale i cui effetti sulle attività commerciali, sulla vivibilità del quartiere e sul traffico non sono né prevedibili e neppure quantificabili in termini di criticità, con effetti che potranno essere pesanti anche sulla qualità della vita dei residenti, come i problemi legati al traffico che causeranno ripercussioni sui quartieri limitrofi e sull’intera città.

L’atto promuove, inoltre, che si intraprenda con l’azienda Esselunga un azione di raccordo per la definizione dettagliata degli interventi di supporto al commercio di vicinato e sui quartieri, come a suo tempo concordato.

L’Assessore Garufo ha già annunciato che l’incontro è programmato nei prossimi giorni.

Sarà nostro obiettivo far convogliare nei quartieri stessi le promesse azioni di “interventi di sistemazione, manutenzione e arredo urbano nella città”.

Fare tutto il possibile affinché a questi impegni già presi ne seguano altri come ulteriore riconoscimento del grande impatto della nuova struttura sulle nostre comunità.

La mozione è stata approvata con i voti della maggioranza e con quelli di Buongiorno Livorno e Potere al Popolo.

Solo astensione per il movimento 5 stelle, che come ricordiamo ha strutturato la convenzione con Esselunga durante la passata legislatura, e addirittura voto contrario di Lega e Fratelli d’Italia per i quali sembra che i problemi del commercio in quei due quartieri non siano rilevanti”.

