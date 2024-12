Home

Politica

PD e AVS invitano il Consiglio Comunale ad intervenire sul regolamento per renderlo performante alle esigenze della città

Politica

20 Dicembre 2024

PD e AVS invitano il Consiglio Comunale ad intervenire sul regolamento per renderlo performante alle esigenze della città

Livorno 20 dicembre 2024 PD e AVS invitano il Consiglio Comunale ad intervenire sul regolamento per renderlo performante alle esigenze della città

Partito Democratico e Sinistra Italiana: necessaria una Riforma organica del Regolamento del Consiglio Comunale

Il Partito Democratico e Sinistra Italiana richiamano con forza l’attenzione di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, e in particolare di quelle che attualmente siedono all’interno del Consiglio Comunale in merito alla necessità di affrontare, con urgenza e responsabilità, una riforma organica del Regolamento consiliare, che risale alla delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 21-01-2003.

La sollecitazione trae spunto dalla necessità di assicurare al Consesso rappresentativo un testo armonico e effettivamente funzionale al corretto esercizio del principio democratico; troppo spesso, negli ultimi anni, il Consiglio Comunale è stato costretto a emendare, correggere e attualizzare il Regolamento: interventi a “macchia di leopardo” che, se da un lato hanno certamente consentito di migliorare alcuni specifici profili normativi del testo, dall’altro testimoniano come lo stesso meriti una riforma strutturale e ordinata, adeguata a garantire l’effettivo funzionamento dell’Organo consiliare, al fine di impedire, ad esempio, che si verifichino di nuovo gli episodi che hanno caratterizzato la pregressa consiliatura.

D’altra parte, non sono mancate anche nel corso dell’attuale consiliatura episodi conflittuali, figli di espressioni e passaggi regolamentari vetusti, non lineari e dunque bisognevoli di profonda e immediata revisione, nell’esclusivo interesse della Collettività.

Diversamente, in alcuni casi si correrebbe il rischio di ritardare o addirittura paralizzare la deliberazione di alcuni fondamentali decisioni per la Città, compromettendo la funzionalità del Consiglio, ostacolando il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di governo scelto dai livornesi, qualsiasi sia la forza di politica che è onorata e onerata di assumere l’incarico di amministrare il governo della Città.

È fondamentale che il Consiglio Comunale sia messo in condizione di operare nel rispetto del principio di rappresentatività del sistema e della determinazione elettorale della maggioranza di governo, permettendo ad essa di attuare i provvedimenti necessari per il bene della Città performando al meglio nell’interesse dei cittadini e delle cittadine, così come di garantire il sacrosanto diritto di parola ed il doveroso e ineludibile spazio per il dissenso (che sia costruttivo, di critica passiva oppure meramente polemico), valori che devono essere sempre garantiti e tutelati, assicurando necessariamente un equilibrio ragionevole tra il diritto all’opposizione e la governabilità della Città.

“Il nostro invito al Consiglio Comunale è chiaro: avviare subito un confronto serio e costruttivo per elaborare congiuntamente una riforma che contemperi le esigenze di dialogo democratico con quelle di efficienza amministrativa.

Livorno ha bisogno di un Consiglio che sappia lavorare efficacemente e concretamente per la Collettività e per il Bene della Città, che sia dunque davvero capace di incidere sull’attività amministrativa e di risolvere i problemi quotidiani dei livornesi, nel rispetto delle reciproche e avverse posizioni politiche e ideologiche.

Il Partito Democratico e Sinistra Italiana ribadiscono il loro impegno a collaborare per trovare soluzioni che rafforzino la nostra democrazia locale, rendendo il Consiglio Comunale un luogo di confronto costruttivo e di azione responsabile, e auspicano sinceramente che questo invito trovi l’adesione di tutte le forze politiche che siedono in Consiglio (così come di quelle che attualmente non hanno rappresentanza tra i banchi dell’Organo consiliare) al fine di condividere tutti assieme la scrittura delle regole del gioco democratico.