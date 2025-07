Home

Cronaca

Aree pubbliche

“Pd in confusione sul Lotto Zero”, Tenerini: “anni di silenzi e ora pretendono miracoli”

Aree pubbliche

9 Luglio 2025

“Pd in confusione sul Lotto Zero”, Tenerini: “anni di silenzi e ora pretendono miracoli”

Livorno 9 luglio 2025 “Pd in confusione sul Lotto Zero”, Tenerini: “anni di silenzi e ora pretendono miracoli”

Tenerini (FI): Lotto Zero e la programmazione che non c’è

“Pd in confusione sul Lotto Zero: anni di silenzi e ora pretendono miracoli”

C’è qualcosa di affascinante – quasi poetico – nell’improvvisa passione del Partito Democratico per il Lotto Zero. Dopo anni di silenzi, eccoli agitare ordini del giorno e dichiarazioni accorate, come se nulla fosse successo prima.

Peccato che, nel frattempo, l’opera non sia nemmeno inserita nel PRIM, il Piano Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità approvato dalla Regione Toscana. Regione che, vale la pena ricordarlo, è da sempre saldamente in mano al PD.

Una dimenticanza? Una svista tecnica? O forse solo il tentativo – piuttosto maldestro – di far finta che non abbiano avuto per anni tutte le leve per agire: Comune, Regione, Governo.

Perché la verità è semplice e sotto gli occhi di tutti: per anni hanno governato tutto in perfetta filiera, e del Lotto Zero non si è mai fatto nulla. Ora che sono all’opposizione, pretendono che in due anni e mezzo il governo Meloni recuperi il tempo perduto, e presentano ordini del giorno ed emendamenti da milioni di euro come se stessero scrivendo la lista della spesa.

Noi non siamo contrari a priori a proposte che portino risorse al territorio – purché siano serie, praticabili, e inserite in una cornice di programmazione coerente. Ma non si può scambiare l’attivismo tardivo per visione strategica.

Forza Italia, al contrario, ha le idee chiare: nel nostro programma per le prossime elezioni regionali il Lotto Zero sarà inserito tra le opere prioritarie, con la richiesta formale di includerlo nel PRIM e la destinazione dei fondi necessari alla progettazione.

E il copione è sempre lo stesso, come nel caso dell’ospedale: prima gli annunci, poi i cambi di rotta sui fondi, infine il silenzio.

Ma i cittadini, ormai, sanno distinguere tra chi promette e chi realizza.

“Pd in confusione sul Lotto Zero”, Tenerini: “anni di silenzi e ora pretendono miracoli”