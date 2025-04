Home

Cronaca

PD Livorno: dal ricordo del Moby Prince all’impegno per non lasciare domande senza risposta

Cronaca

10 Aprile 2025

PD Livorno: dal ricordo del Moby Prince all’impegno per non lasciare domande senza risposta

Livorno 10 aprile 2025 PD Livorno: dal ricordo del Moby Prince all’impegno per non lasciare domande senza risposta

In occasione del 34° anniversario della tragedia del Moby Prince, il Partito Democratico di Livorno rinnova il proprio impegno al fianco dei familiari delle vittime e delle istituzioni che, in questi anni, hanno tenuto viva la memoria e la richiesta di verità e giustizia.

In Consiglio regionale, il nostro consigliere Francesco Gazzetti ha presentato una mozione per promuovere un incontro con la Commissione parlamentare d’inchiesta, volto a illustrare lo stato dei lavori e le prospettive dell’indagine in corso. Nella mozione si propone anche la visita all’Armadio della Memoria, custodito presso la Biblioteca del Consiglio regionale “Pietro Leopoldo”, luogo simbolico dedicato alle vittime. Un atto che rinnova il sostegno convinto della Regione Toscana a una delle più dolorose ferite della marineria italiana.

A livello locale, il Consiglio Comunale di Livorno – con un voto unanime – ha sostenuto la richiesta di audizione presso la Commissione, incontro che si è tenuto a Roma il 1° aprile, alla presenza del Sindaco e dei capigruppo consiliari, per noi presente Piero Tomei. In quella sede, si è ribadita la piena fiducia nel lavoro della terza Commissione parlamentare, chiamata – come ricordato dallo stesso Sindaco Luca Salvetti – a essere la Commissione “definitiva”, capace di giungere finalmente a una verità condivisa.

La costituzione del Museo della memoria sulla strage del Moby Prince, idea avanzata dal partito e dai Giovani Democratici attraverso specifica mozione, e oggetto di proposta di legge presentata alla Camera dai deputati del PD Simona Bonafè, Marco Simiani, Matteo Mauri e Andrea Casu, è un elemento fondamentale di giustizia e memoria.

“Ricordare il 10 aprile non è solo un atto doveroso – dichiara Alberto Brilli, segretario dell’Unione Comunale del PD di Livorno – ma è un impegno morale verso le vittime, i loro familiari e l’intera comunità. Il Partito Democratico continuerà a sostenere il percorso di verità, affinché questa dolorosa vicenda trovi finalmente risposte chiare e definitive.”

“Accanto alla memoria – prosegue Alessandro Franchi, segretario della federazione livornese del Partito Democratico – c’è la responsabilità della giustizia. La verità deve emergere con chiarezza, e il lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta e delle istituzioni, dalla Regione al Comune, va sostenuto con convinzione. La politica deve accompagnare questo percorso fino in fondo.”

Il Partito Democratico di Livorno si unisce al cordoglio e alla memoria che ogni 10 aprile unisce la città, le istituzioni e i familiari. Ma accanto al dovere del ricordo, rinnoviamo l’auspicio che si continui, con determinazione, a percorrere la strada della giustizia.