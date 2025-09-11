PD Livorno: “10 settembre 2017, un ricordo che ci unisce. Da allora più sicurezza e prevenzione per la città”

Home

Il 10 settembre 2017 Livorno visse una delle sue giornate più drammatiche: un’alluvione improvvisa e devastante portò via vite umane, lasciando segni profondi nella comunità e nella memoria collettiva. A distanza di otto anni, il Partito Democratico livornese ha voluto ricordare le vittime e stringersi con affetto e vicinanza alle loro famiglie.

“Da allora – spiega il segretario dell’Unione Comunale del PD, Alberto Brilli – è iniziato un percorso impegnativo di sicurezza e ricostruzione. Interventi importanti hanno già contribuito a prevenire nuove criticità e ci ricordano quanto sia essenziale continuare a investire nella tutela del territorio. Per questo vigiliamo insieme sulla prevenzione e sulle attività di messa in sicurezza, per non dimenticare mai ciò che è accaduto”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Regione Toscana e al presidente Eugenio Giani, così come al consigliere regionale Francesco Gazzetti, “per l’impegno costante e per le risorse stanziate contro il dissesto idrogeologico, che hanno permesso di completare oltre il 90% degli interventi programmati”.

Un percorso condiviso anche con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Salvetti, che ha posto la tutela del territorio al centro dell’azione politica, rinnovando la pianificazione urbanistica con il contributo dell’assessora Silvia Viviani. “Con l’approvazione del piano strutturale e operativo, sottolinea Brilli; Livorno si è dotata di uno strumento chiaro e aggiornato per salvaguardare il territorio e garantire sicurezza ai cittadini”.

Infine, il pensiero del PD Livorno va alle famiglie e alle imprese dell’Isola d’Elba, colpite di recente dal maltempo: “Mentre l’emergenza climatica continua a metterci alla prova – conclude Brilli – ci stringiamo a loro con solidarietà, rinnovando il nostro impegno quotidiano per una città e un territorio più sicuri”.

