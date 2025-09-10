Home

Cronaca

PD Livorno in lutto per la scomparsa di Fulvio Ferrari

Cronaca

10 Settembre 2025

PD Livorno in lutto per la scomparsa di Fulvio Ferrari

Livorno 10 settembre 2025 PD Livorno in lutto per la scomparsa di Fulvio Ferrari

E’ morto improvvisamente intorno alle 13 di ieri, 9 settembre 2025 all’età di 68 anni Fulvio Ferrari, storica figura della security del PD Livorno

PD Livorno: Franchi, Brilli e Cecchi in ricordo di Fulvio Ferrari

Le nostre feste hanno rappresentato e rappresentano molte cose; riflessione politica, momenti conviviali e di condivisione. Ma soprattutto tanta passione e impegno, di volontarie e volontari che si mettono al servizio di una comunità politica, per rendere possibile un momento valorizzante per il partito e per la città. Anche l’edizione di quest’anno, voluta fortemente dal partito nazionale, regionale e locale, e tornata alla Rotonda dopo molti anni, ha avuto questo sapore, e ci ha reso profondamente orgogliosi. E anche questa edizione ha visto il contributo infaticabile di Fulvio Ferrari, del suo “gemellino” Fabio, di Gino Tinucci e di tutti i compagni della sicurezza. Giorno e notte alla Festa, anche durante il montaggio, indipendentemente dal tempo, dal vento e dalla pioggia.

La scomparsa di Fulvio ci lascia un vuoto profondo, e il dolore di una comunità politica, che negli anni ha visto in Fulvio un punto di riferimento imprescindibile. Ancora non vogliamo credere che un compagno, che fino a ieri ha condiviso con noi ogni aspetto della festa, ora non ci sia più.

Grazie per tutto Fulvio, questa festa la dedichiamo a te, alla tua passione, al tuo impegno, ai tuoi valori, che sono anche i nostri. A Fabio, e a tutta la famiglia, esprimiamo le più sentite condoglianze.

Grazie Fulvio, per l’uomo e per il compagno che sei stato, per averci accompagnato in questi anni.

Segretario del Circolo Collinaia-Scopaia PD Livorno

Paolo Cecchi

Segretario Unione Comunale PD Livorno

Alberto Brilli

Segretario della Federazione PD Livorno

Alessandro Franchi

In Foto Fulvio Ferrari da post Facebook del PD Livorno

PD Livorno in lutto per la scomparsa di Fulvio Ferrari