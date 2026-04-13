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Cronaca

PD livorno: progetto “Garibaldi in canto”, lezioni gratuite ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni

Cronaca

13 Aprile 2026

PD livorno: progetto “Garibaldi in canto”, lezioni gratuite ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni

Livorno 13 aprile 2026 PD livorno: progetto “Garibaldi in canto”, lezioni gratuite ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni

Il Partito Democratico di Livorno, in collaborazione con il Circolo PD San Marco Pontino, è lieto di annunciare “GARIBALDI inCANTO”, un importante progetto artistico e culturale dedicato a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni.

Il progetto nasce dal desiderio di creare una occasione formativa e di aggregazione dedicata ad una fascia di età delicata e bisognosa di avere momenti di socializzazione e spazi creativi attraverso la creazione di un corso di canto e canto corale gratuito.

Uno strumento per creare relazioni virtuose attraverso la musica e l’espressione vocale, attività capace di liberare emozioni e sentimenti attraverso l’arte dei suoni, l’espressività musicale e il coinvolgimento emotivo.

La pratica vocale, solistica o corale, permette inoltre ai ragazzi di creare legami sonori attraverso l’ascolto dell’altro, il sentirsi uniti in un progetto comune e la soddisfazione di creare con le proprie forze e capacità un prodotto artistico armonioso e coinvolgente.

Il legame con il quartiere Garibaldi assume un’ importante valenza sociale e inclusiva in un luogo in riqualificazione urbana ultimamente salito alle cronache per problematiche sociali e di sicurezza, e vuole portare un segnale di bellezza e vitalità con particolare attenzione al fenomeno del disagio giovanile.

Il corso è ideato e diretto dalla Prof.ssa Laura Brioli, cantante lirica di fama internazionale, docente di Canto esperta in Vocologia Artistica, Delegata alla Scuola della Segreteria del Partito Democratico di Livorno.

Le lezioni sono gratuite e si terranno presso il Circolo PD San Marco Pontino in via Garibaldi n°93 il venerdì dalle 17,30 alle 19,00 a partire dal 17 aprile

Sono previste esibizioni e saggi finali attraverso un evento pubblico di restituzione al quartiere per coinvolgere la piazza, i residenti e le associazioni, un momento di incontro e di condivisione gioiosa.

Per informazioni e prenotazioni tel 335.8105473 / 339.6947590″