PD Livorno, sabato l’incontro “Donne e Sport – Salto a ostacoli”

28 febbraio 2020

PD Livorno, sabato l’incontro “Donne e Sport – Salto a ostacoli”

Livorno 28 febbraio 2020 – DONNE E SPORT – Salto a ostacoli . Sabato 29 febbraio 2020, dalle 9.30 alle 13.00, presso la Sala riunioni del Teatro Lazzeri, Via del Fante n. 5, Livorno.

In continuità con il percorso volto a indagare le varie declinazioni che può assumere il gender gap, il PD di Livorno organizza l’incontro DONNE E SPORT – Salto a ostacoli.

Partendo dall’analisi dei contenuti della LEGGE 8 agosto 2019, n. 86 finalizzata a garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico e dal più recente emendamento inserito in Legge di Stabilità 2020, che equipara le atlete donne agli sportivi maschi, cambia dunque il rapporto tra la donna e lo sport.

A cicliste, calciatrici, pallavoliste, nuotatrici e tutte le donne dello sport vengono teoricamente estese le tutele previdenziali contemplate nella legge di riforma dello sport. E non solo.

Con le atlete

Sandy Iannella Calciatrice azzurra

Chiara Montesano, Membro dello Youth Team European Athletics – Federazione europea di atletica leggera

Giulia Quintavalle, Membro del Consiglio Nazionale del CONI, Atleta olimpionica

Ilaria Tocchini, Atleta azzurra

Carina Vitulano, Arbitro – Osservatore arbitrale CND

Saluta i presenti e apre i lavori

Federico Mirabelli, Segretario PD Livorno

Partecipano

Luca Salvetti, Sindaco di Livorno

Monica Mannucci, Vicesindaca del Comune di Livorno

Ne parliamo con

Tommaso Nannicini, Senatore, Membro della XI Commissione Lavoro del Senato

Angelo Maietta, Membro del Collegio di Garanzia del CONI – Professore di diritto dello sport UniMercatorum

Eugenio Giani, Membro del Consiglio Nazionale del CONI – Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Candidato del Centrosinistra a Presidente della Regione Toscana

Cristina Grieco, Assessora regionale

Francesco Gazzetti – Consigliere Regionale, Candidato PD al Consiglio Regionale

Moderano

Elina Pellegrini, Responsabile politiche di genere e giovanili PD Livorno

Giovanni Giannone, Delegato Provinciale CONI Provincia di Livorno