Home

Cronaca

Aree pubbliche

Pd Livorno:”Localizzazione nuovo ospedale, non si apre una nuova discussione”

Aree pubbliche

16 ottobre 2019

Pd Livorno:”Localizzazione nuovo ospedale, non si apre una nuova discussione”

Livorno 16 ottobre 2019 – Non ci sono le ragioni per aprire una nuova discussione sulla localizzazione del nuovo ospedale.

Come Partito Democratico facciamo riferimento alle linee di mandato, che abbiamo approvato di recente in Consiglio Comunale, nelle quali abbiamo riaffermato la necessità di un nuovo ospedale all’altezza dei bisogni del territorio e che il punto di partenza per raggiungere l’obiettivo è l’accordo di programma tra Comune, Asl Nord-Ovest e Regione Toscana nei primi mesi del 2019.

Linee di programma che sosteniamo con maggiore forza dopo la delibera della Giunta Regionale, nella quale stanzia 245 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale.

Questo per noi, a oggi, è l’unico percorso concreto per dare una risposta che la città attende da anni e sul quale vogliamo aprire una campagna di ascolto per costruire un modello di salute per la nostra realtà.

Federico Mirabelli

Segretario Unione comunale Livorno

Adriano Tramonti

Vice segretario Unione comunale Livorno