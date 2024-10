Home

Pd Rosignano verso il congresso straordinario, al via la prima assemblea pubblica

11 Ottobre 2024

Rosignano Marittimo, 10 ottobre 2024

Dopo la pausa estiva, dove la sola UC di Rosignano ha raccolto più di 500 sottoscrizioni per l’indizione del referendum contro l’autonomia differenziata (che si aggiungono alle precedenti 893 a sostegno della legge di iniziativa popolare per istituire il salario minimo in Italia) continuano i lavori per il Congresso Straordinario dell’Unione Comunale di Rosignano per eleggere il nostro Segretario dell’UC Comunale, il Segretario per ogni Circolo e la nuova Assemblea dell’UC Rosignano Marittimo.

Primo adempimento, è stata istituita la Commissione Territoriale per il Congresso Straordinario del Partito Democratico di Rosignano, previsto entro il 1° dicembre 2024. Il Presidente della Commissione di Garanzia territoriale Pier Luigi Bosco sarà inserito come invitato permanente nella Commissione territoriale. La Commissione, composta da Daniela Bartalucci, Silvia Ghelardi, Sergio Muzi, Rudy Principi e Paolo Rotelli, ha il compito di sovrintendere all’organizzazione e alla gestione del processo congressuale locale.

Nella riunione di insediamento, la Commissione ha eletto all’unanimità Daniela Bartalucci come coordinatrice. Alla luce delle consultazioni con il facilitatore politico identificato, l’On. Marco Simiani, e i rappresentanti del partito, la Commissione ha formalizzato e visto approvare una richiesta al Partito Democratico Regionale per lo slittamento di alcune date chiave che sono: certificazione degli iscritti al 30 ottobre, termine per le nuove iscrizioni al 24 ottobre e presentazione delle candidature per la Segreteria dell’Unione Comunale al 4 novembre. Questi adeguamenti sono mirati a favorire un’ampia partecipazione e a garantire un’organizzazione efficace delle attività e delle iniziative pubbliche legate al Congresso.

La Commissione è a disposizione per informazioni attraverso il contatto con i Circoli PD del Territorio che sono: Circolo PD Rosignano Marittimo, segretario Fontanelli Alberto, Via De Nicola 17 Rosignano Marittimo, Circolo PD Rosignano Costa, segretario Agostini Luca, Piazza Risorgimento 24 Rosignano Solvay; Circolo PD Gabbro, segretaria Clara Alice; Piazza Democrazia 2 Gabbro; Circolo PD Nibbiaia,segretario Cirinei Miriano, Via Buontalenti 44 Nibbiaia; Circolo PD Castelnuovo, Piazza Gramsci 8 Castelnuovo Misericordia. E’ possibile rivolgersi ai Circoli ed ai Segretari per conoscere meglio il percorso Congressuale ed iscriversi al Partito Democratico e per poter così partecipare attivamente al Congresso.

Prossimo appuntamento in agenda l’Assemblea Pubblica prevista per Lunedì 14 Ottobre alle ore 17.30 presso il Circolo PD Pasolini – Rosignano Costa Piazza Risorgimento 24 Rosignano Solvay con argomento l’Ospedale di Comunità. Il Gruppo Consiliare del PD Rosignano sta infatti proponendo una mozione per il completamento dell’iter di caratterizzazione ambientale e la realizzazione della struttura sanitaria di prossimità a Rosignano. Un momento aperto alla cittadinanza per comprendere meglio l’iter dei lavori e perché questa struttura è vitale per il diritto alla salute del nostro territorio. Vi aspettiamo per parlarne insieme.

