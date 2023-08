Home

15 Agosto 2023

Rosignano 15 agosto 2023 – Pd, soddisfazione per riapertura cavalcavia Rosignano.

Riaperto il cavalcavia sull’Aurelia a Rosignano dopo la caduta di alcuni pezzi di intonaco avvenuta nella notte del 12 agosto

“La notizia della riapertura del cavalcavia nel Comune di Rosignano ci porta ad esprimere soddisfazione.

È una vicenda che abbiamo seguito passo passo insieme al Sindaco Donati sempre attento alle questioni della sua comunità e che ha operato in raccordo con la Prefettura di Livorno e le forze dell’ordine con il fondamentale ruolo dei Vigili del Fuoco.

Ringraziamo l’Anas regionale per l’intervento che ha permesso di arrivare alla riapertura del cavalcavia in tempi rapidissimi così come la ditta che, nonostante il periodo agostano, ha reperito in tempi record il materiale necessario e naturalmente grazie a chi ha lavorato in queste ore per arrivare a questo risultato”.

Così intervengono l’onorevole Marco Simiani capogruppo in Commissione Trasporti alla Camera ed il consigliere regionale Francesco Gazzetti responsabile infrastrutture della segreteria regionale del PD della Toscana.

