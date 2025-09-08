Home

8 Settembre 2025

Pedaggio alla barriera di Vada +14,5%, Galletti: i rincari sono la riprova del fallimento del Ministro Salvini

Livorno 8 settembre 2025

“Con il secondo rincaro del 2025, che porta l’aumento del pedaggio alla barriera di Vada al 14,5%, siamo davanti all’ennesima ingiustizia subita dalla costa toscana.

Quella barriera spezza la via Aurelia, sottrae tempo e denaro a pendolari e imprese e oggi pretende novanta centesimi alle auto e 2,40 euro ai mezzi pesanti per attraversare un varco che non ha più alcuna ragione di esistere. La Tirrenica non si farà, eppure i cittadini continuano a pagare per un’autostrada fantasma.”

Ma non è l’unico problema. Subito dopo la barriera di Rosignano, il tratto autostradale da Collesalvetti a San Pietro in Palazzi ha raggiunto tariffe insostenibili: 7,10 euro per pochi chilometri percorsi da un’automobile, addirittura 18 euro per i bus turistici e i trasportatori. “È un salasso che colpisce lo stesso territorio in modi diversi ma con il medesimo risultato: strangolare economicamente cittadini, aziende e turismo. Mentre i pendolari gridano allo scandalo e si riversano su strade alternative intasate, il Ministro Salvini resta immobile, prigioniero della sua propaganda.”

Per la coordinatrice regionale M5S, il vero responsabile ha un nome e cognome: “Matteo Salvini è un venditore di fumo. Per il progetto di rimozione della barriera di Vada e la messa in sicurezza del tratto di Aurelia compreso tra Livorno e Civitavecchia manca solo lo stanziamento delle risorse statali.

Se non si farà – punta il dito Galletti – sarà solo colpa del governo di centrodestra e del ministro leghista, che spende miliardi per opere faraoniche come il Ponte sullo Stretto, ma non muove un dito per mettere in sicurezza le nostre strade, far funzionare le tratte ferroviarie, e in generale prendersi cura di quelle infrastrutture necessarie a garantire tutta la viabilità interregionale e dipendente dallo Stato.

Questi ennesimi rincari – conclude – sono la prova del suo totale fallimento come ministro.”

Così Irene Galletti – Presidente del Gruppo consiliare M5S Toscana e Coordinatrice regionale