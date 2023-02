Home

“Pedaggio Fi-Pi-Li, esonerare i camion toscani”

2 Febbraio 2023

Livorno 2 febbraio 2022 – “Pedaggio Fi-Pi-Li, esonerare i camion toscani”

Pedaggio Fi-Pi-Li, Certi della legittimità e degli impatti su imprese e cittadini? Martedì in Consiglio regionale question time di Landi (scarica il testo clicca qui)

Il pedaggio selettivo sulla Fi-Pi-Li è legittimo? È stato valutato adeguatamente l’impatto sulla viabilità secondaria?

È stata valutata l’ipotesi di esonerare i camion immatricolati in Toscana, visto che già versano una maggiorazione con il bollo?

Sono le domande poste dal portavoce dell’Opposizione in Consiglio regionale Marco Landi a cui la Giunta risponderà nel corso della seduta consiliare di martedì e mercoledì prossimo.

“Alcune regioni hanno introdotto il pedaggio sulle strade di loro proprietà – spiega il portavoce dell’Opposizione – ma, a quanto ci risulta, nessuna ha previsto un pedaggio selettivo.

La Fi-Pi-Li è una strada nata male e cresciuta ancora peggio; per raggranellare qualche milione di euro rischiamo di peggiorare la qualità della vita per i cittadini che abitano nei pressi della Fi-Pi-Li anche solo per andare a fare la spesa, far lievitare i prezzi dei prodotti o andare incontro a ricorsi che peggiorerebbero una situazione già critica.

Se dopo decenni di promesse la soluzione è far pagare il pedaggio siamo messi male”, conclude Landi.

