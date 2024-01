Home

“Pedalando per il sorriso dei bambini”, inaugurata a Livorno la mostra benefica a favore del Meyer

15 Gennaio 2024

Livorno 15 gennaio 2024 – “Pedalando per il sorriso dei bambini”, inaugurata a Livorno la mostra benefica a favore del Meyer

Pianeta Sindacale Carabinieri PSC ASSIEME, presente alla mostra fotografica “COAST to COAST”, ha inaugurato presso la BOTTEGA DEL CAFFÈ in Viale Caprera n 35 a Livorno.

La mostra celebra le incredibili immagini catturate durante il viaggio dell’atleta di Ultraciclismo (specialità del ciclismo estremo) Stefano Pellegrini, che attraversando gli Stati Uniti in Self Supported, ha partecipando ad una delle gare più ardue al mondo denominata TRANS AM BIKE RACE, evidenziando la difficoltà e la bellezza dei paesaggi esplorati .

Durante l’inaugurazione della mostra, l’Atleta Stefano PELLEGRINI ha mostrato le incredibili immagini del suo epico viaggio.

La mostra ha aperto una raccolta fondi a sostegno dei bambini dell’Ospedale Pediatrico Meyer denominata “Pedalando per il sorriso dei Bambini”.

Ogni contributo, grande o piccolo, farà la differenza nella vita dei bambini che lottano contro malattie complesse.

Durante il convegno la Dottoressa Marchetti Manuela Criminologa e sociologa, ha letto uno scritto pervenuto per l’occasione, dall’ospedale pediatrico Meyer, dove spiegavano l’importanza delle donazioni per l’evoluzione ricerca scientifica.

Sarà possibile ammirare la mostra fino al 27 gennaio 2024 in orario pomeridiano (15:00/18:00), ingresso libero.

Lo scopo primario e’ quello di poter sostenere la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer in modo che; possa continuare a offrire cure e supporto a tutti i bambini, donando loro la possibilità di una vita migliore.

https://donazioni.fondazionemeyer.it/campagne/pedalando_per_il_sorriso_dei_bambini&orgn=browser

In foto: Emanuela Malangone, Segretario Nazionale PSC, Romeo Vincenzo, Segretario Generale PSC, Enrico CURSI Coordinatore Toscana PSC e Stefano Pellegrini atleta di Ultraciclismo.

