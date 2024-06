Home

Ambiente

22 Giugno 2024

Livorno 22 giugno 2024 – “Pedalare per brillare”, altra impresa ecologica di Mister Green

Pedalare per Brillare è il motto di Mister Green che con la sua bicicletta gira la città e quando vede determinate situazioni di degrado ambientale interviene e fa brillare la città

In una giornata come tante, il noto ambientalista labronico Francesco Stefanini, meglio conosciuto come Mister Green, ha compiuto un’ulteriore azione a tutela dell’ambiente che circonda la nostra amata città. Armato di bicicletta e cestini, ha intrapreso un giro panoramico per ammirare il verde che ancora resiste nell’urbanizzazione crescente.

La sua missione quotidiana di pulizia ha avuto inizio nei pressi dei cimiteri della Misericordia, sulla via per La Rosa. Qui, accanto alla strada in un piccolo fossato, Mister Green ha scoperto un accumulo di rifiuti; bottiglie di birra, lattine e altri detriti estivi che sembravano non avere fine. Con guanti e determinazione, ha iniziato la sua opera di bonifica. Il suo lavoro non è passato inosservato; una signora, passeggiando con il suo bambino, ha espresso la sua gratitudine. Quel semplice “grazie” ha reso la giornata di Mister Green ancor più significativa.

Proseguendo il suo percorso ecologico, è giunto in via Spagna, nel quartiere della Leccia. Qui, in un parcheggio adiacente a un altro fosso, ha trovato due sacchi: uno pieno di cartone e scarpe usate, l’altro di cassette e mangianastri d’epoca. In aggiunta, due taniche blu di dimensioni incerte. Nonostante il peso, ha effettuato due viaggi all’isola ecologica, smaltendo oltre 11 chili di rifiuti, escluse le taniche.

Mister Green esprime il suo ringraziamento al personale delle isole ecologiche per la loro disponibilità e professionalità. Con un invito alla riflessione sulla nostra relazione con la natura, ricorda che danneggiarla significa danneggiare noi stessi. Con un caloroso abbraccio, Mister Green ci lascia un messaggio potente: ogni gesto conta, e la cura del nostro ambiente inizia da azioni individuali come la sua.

Un esempio da seguire, un eroe locale che, con piccoli gesti, sta facendo una grande differenza. Grazie, Mister Green, per ricordarci il valore del rispetto per l’ambiente.

