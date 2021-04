Pediatra, a Collesalvetti arriva la dottoressa De Tata

Home

6 Aprile 2021

Collesalvetti (Livorno), 6 aprile 2021

Da lunedì 12 aprile entrerà in servizio nell’ambito territoriale di Collesalvetti la pediatra di libera scelta, Roberta De Tata e cesserà l’incarico provvisorio precedentemente assegnato a Maria Francesca Tutera.

De Tata aprirà due ambulatori:

uno a Collasalvetti (Via della Gardenia, 28) con aperture previste per lunedì e mercoledì 14-18 e martedì e venerdì 9-12;

l’altro a Vicarello (Via Galileo Galilei, 128) aperto il giovedì dalle 9 alle 12.

Si ricorda che l’iscrizione al pediatra di famiglia è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni.

Al momento del compimento dei 6 anni, è possibile lasciare il pediatra e passare al medico di medicina generale. Il pediatra è raggiungibile telefonicamente dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì e durante l’orario di ambulatorio. Il sabato e i prefestivi, il pediatra di norma non fa ambulatorio, la reperibilità, in base alle vigenti disposizioni in materia è garantita dal servizio di continuità assistenziale e non dal pediatra.

Tutti gli assistiti possono iscriversi negli elenchi di altri medici direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure ai totem Punto Sì, senza la necessità di rivolgersi ad uno sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

1. Web collegandosi al portale Open Toscana con computer, tablet e smartphone

2. App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store

3. Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie

Il portale Open Toscana, permette l’accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.

In alternativa sarà necessario rivolgersi nelle sedi distrettuali agli sportelli che si occupano del servizio di anagrafica.

Per effettuare la scelta è sufficiente che uno dei genitori/tutore si presenti con un documento d’identità, autocertificando i dati del figlio.

Per gli orari di apertura degli altri centri socio sanitari livornesi è possibile consultare il sito www.uslnordovest.toscana.it alla voce “Sedi territoriali – Distretti”.

