Pediatra di famiglia, in pensione Domenico Renato Cicchiello

9 novembre 2018

LIVORNO, 09 novembre 2018 – Da sabato 1° dicembre il dottor Domenico Renato Cicchiello, pediatra convenzionato per l’ambito livornese, andrà in pensione.

Tutti i suoi assistiti saranno presi direttamente in carico dalla dottoressa Laura Gnesi, pediatra alla quale è stato conferito un incarico provvisorio di 6 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi.

I genitori/tutori degli assistiti che intendono rimanere con la suddetta pediatra non dovranno quindi recarsi al distretto per una nuova iscrizione.

La dott.ssa Gnesi aprirà un nuovo ambulatorio (Viale Italia 117 a Livorno) con orari di apertura, salvo variazioni:

– lunedì 14,30-18,30

– martedì e mercoledì 14,30-18,00

– giovedì e venerdì 8,30-12,00

Gli orari di reperibilità saranno disponibili al momento dell’apertura dell’ambulatorio (1.12.2018).

Chi volesse scegliere un diverso pediatra dovrà invece recarsi ad uno degli sportelli con servizio di anagrafica operanti nell’ambito di Livorno. Per effettuare la scelta è sufficiente che uno dei genitori/tutori si presenti con un documento d’identità, autocertificando i dati del figlio o minore soggetto a tutela. Per gli orari di apertura degli altri centri socio sanitari livornesi è possibile consultare il sito alla voce “Sedi territoriali – Distretti”.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile effettuare l’operazione di cambio del medico direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al Servizio on line si accede tramite:

1. Web collegandosi al portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone

2. App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store

3. Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie (consulta l’elenco)

Il portale Open Toscana, permette l’accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.

Si ricorda che l’iscrizione al pediatra di famiglia è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni. Al momento del compimento dei 6 anni, è possibile lasciare il pediatra e passare al medico di medicina generale. Il pediatra è raggiungibile telefonicamente dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì e durante l’orario di ambulatorio. Il sabato e i prefestivi, il pediatra di norma non fa ambulatorio, la reperibilità, in base alle vigenti disposizioni in materia è garantita dal servizio di continuità assistenziale e non dal pediatra.