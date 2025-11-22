Home

22 Novembre 2025

Collesalvetti (Livorno) 22 novembre 2025 Pediatra di libera scelta, a Collesalvetti saluta Cosci o Di Coscio e arriva Ravidà

Nell’ambito di Collesalvetti lunedì 1° dicembre terminerà l’incarico provvisorio conferito alla pediatra Mirna Cosci o Di Coscio. Dalla stessa data prenderà il via la convenzione della dottoressa Federica Ravidà che aprirà il proprio ambulatorio a Collesalvetti (Via Roma n. 290) e a Vicarello (Via Galilei n. 128).

I genitori/tutori degli assistiti già in carico alla pediatra Mirna Cosci o Di Coscio dovranno indicare una nuova scelta assistenziale nelle modalità previste.

Si ricorda che l’iscrizione al pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni. Al momento del compimento dei 6 anni, è possibile lasciare il pediatra e passare al medico di medicina generale. Il sabato e i prefestivi, il pediatra di norma non fa ambulatorio, la reperibilità, in base alle vigenti disposizioni in materia è garantita dal servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica).

Per effettuare la scelta del medico o pediatra è sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https://cambiomedico.sanita. toscana.it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

