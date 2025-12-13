Home

Pediatra Livorno, completato l’Albero dei Bambini con le decorazioni portate dai piccoli pazienti

13 Dicembre 2025

Livorno 13 dicembre 2025 Pediatra Livorno, completato l’Albero dei Bambini con le decorazioni portate dai piccoli pazienti

“L’Albero dei Bambini” è ora completo e risplende al piano terra della Pediatria dell’ospedale di Livorno, carico di colori, emozioni e piccoli gesti che raccontano il Natale vissuto attraverso lo sguardo dei suoi giovani pazienti. Dopo giorni di attesa e partecipazione crescente, l’iniziativa ideata dal personale degli ambulatori pediatrici, in particolare dalle infermiere Stefania Gobbi e Barbara Mariotti, si è trasformata in un simbolo condiviso, capace di unire bambini, famiglie e operatori in un unico gesto di cura e vicinanza.

Il primario di Pediatria, Roberto Danieli, esprime grande soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando il valore umano e simbolico del progetto. Danieli ringrazia innanzitutto le operatrici sanitarie che hanno avuto l’intuizione di dare vita a questo albero speciale, riconoscendo il loro impegno nel creare occasioni che rendano più sereno il percorso dei piccoli pazienti.

Un ringraziamento caloroso è rivolto anche ai genitori, che si sono messi a disposizione con sensibilità e partecipazione, accompagnando i figli nel lasciare un loro segno personale.

Soprattutto, il primario dedica un pensiero ai bambini, protagonisti assoluti dell’iniziativa, che hanno voluto decorare l’albero con qualcosa di proprio o realizzato con le loro mani. Ogni pallina, disegno, biglietto o piccolo oggetto aggiunto ai rami racconta un frammento della loro storia, trasformando l’albero in un mosaico di creatività e sentimento. Danieli sottolinea come la spontaneità dei bambini abbia dato al progetto un’anima autentica, trasformando un semplice albero in un luogo di simboli, desideri e speranza.

“La risposta dei piccoli pazienti è stata straordinaria – afferma il primario – e vederli arrivare con i loro addobbi, spesso preparati con cura a casa o durante i momenti in reparto, è stato un privilegio. Questo albero non è soltanto un elemento decorativo: è diventato un segno tangibile della loro forza, della loro capacità di portare luce anche nei momenti più complessi, e della volontà condivisa di costruire un ambiente accogliente e vivo.”

Con il suo completamento, “L’Albero dei Bambini” rimarrà per tutto il periodo natalizio un punto di riferimento per la Pediatria, un simbolo di comunità che cresce grazie ai gesti dei più piccoli. Nell’atmosfera che si è creata attorno all’iniziativa emerge chiaramente quanto la partecipazione dei bambini sia stata decisiva nel trasformare un’idea in una testimonianza quotidiana di calore, delicatezza e partecipazione.

