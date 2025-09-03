Home

3 Settembre 2025

LIVORNO, 3 settembre 2025 Pediatri a Livorno, Rosignano, Piombino e San Vincenzo in arrivo nuovi dottori

Sono in programma diversi cambiamenti tra i pediatra di libera scelta in servizio nella provincia di Livorno. In particolare:

– nell’ambito di Livorno

terminerà mercoledì 17 settembre 2025 la convenzione del dott. Paolo Biasci. Dallo stesso giorno inizierà la convenzione dalla dott.ssa Elisabetta Alberti che aprirà il proprio ambulatorio a Livorno in Piazza Damiano Chiesa n. 31. I genitori/tutori degli assistiti in carico al dott. Biasci, coloro che effettuano l’iscrizione per la prima volta o cambiare pediatra dovranno effettuare una nuova scelta assistenziale utilizzando uno dei metodi indicati;

– nell’ambito di Rosignano

terminerà mercoledì 17 settembre 2025 la convenzione della dott.ssa Elisabetta Alberti, per trasferimento in altro ambito territoriale. Tutti gli assistiti già in carico alla dott.ssa Alberti saranno presi direttamente in carico dal dott. Paolo Biasci, al quale è stato conferito un incarico provvisorio con stessa decorrenza. Il dottor Paolo Biasci aprirà il proprio ambulatorio a Rosignano, in Via Berlinguer n. 39. I genitori/tutori degli assistiti già in carico alla dott.ssa Alberti non dovranno quindi effettuare una nuova scelta per mantenere l’assistenza del pediatra salvo diversa preferenza;

– ancora nell’ambito di Rosignano

terminerà mercoledì 17 settembre 2025 la convenzione della dott.ssa Elisa Volterrani, causa trasferimento in altro ambito territoriale. I genitori/tutori degli assistiti in carico alla dott.essa Volterrani dovranno effettuare una nuova scelta assistenziale utilizzando uno dei metodi indicati;

– nell’ambito di Piombino – San Vincenzo

terminerà mercoledì 17 settembre 2025 l’incarico provvisorio della dott.ssa Sandy Ballini. Dallo stesso giorno inizierà la convenzione dalla dott.ssa Elisa Volterrani che aprirà il proprio ambulatorio a Piombino, in Piazza Berlinguer n. 16. I genitori/tutori degli assistiti in carico alla dott.ssa Ballini e coloro che dovranno effettuare l’iscrizione per la prima volta o cambiare pediatra dovranno utilizzare effettuare una nuova scelta assistenziale utilizzando uno dei metodi indicati.

Con l’occasione si ricorda che l’iscrizione al Pediatra di Libera Scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni.

Al momento del compimento dei 6 anni, è possibile lasciare il pediatra e passare al medico di medicina generale. Il sabato e i prefestivi, il pediatra di norma non fa ambulatorio, la reperibilità, in base alle vigenti disposizioni in materia è garantita dal servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica).

Per effettuare la scelta del medico o pediatra è sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:

– portale regionale https://cambiomedico.sanita. toscana.it/

– portale Open Toscana;

– App Toscana Salute;

- Totem PuntoSi;

– inviando una richiesta per mail;

– utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

