Pediatri, cambiamenti a Livorno, Cecina e Rosignano

Cecina

19 Gennaio 2022

LIVORNO, 19 gennaio 2022

Nei prossimi giorni alcuni cambi interesseranno i pediatri in servizio negli ambiti di Livorno, Cecina e Rosignano.

A LIVORNO

– da lunedì 24 gennaio nell’ambito di Livorno terminerà l’incarico provvisorio della pediatra di libera scelta dottoressa Elisabetta Maria Bellino.

Entrerà in servizio la dottoressa Maria Paola Novelli con l’ambulatorio in Viale Italia n. 117.

I genitori/tutori degli assistiti già in carico alla dottoressa Bellino dovranno effettuare una nuova scelta del pediatra.

A CECINA:

– da lunedì 24 gennaio nell’ambito di Cecina terminerà l’incarico provvisorio della pediatra di libera scelta dottoressa Elisa Volterrani

Entrerà in servizio il dottor Marco Gucci con apertura del nuovo ambulatorio a Cecina in piazza Alessandrini 13.

Anche in questo caso i genitori/tutori degli assistiti già in carico alla dottoressa Volterrani dovranno effettuare una nuova scelta del pediatra.

A ROSIGNANO

– da lunedì 24 gennaio nell’ambito di Rosignano terminerà il proprio incarico il pediatra di libera scelta, dottor Marco Gucci.

I suoi assisiti saranno presi in carico automaticamente dalla dottoressa Elisabetta Alberti alla quale è stato conferito un incarico provvisorio della durata non superiore a un anno.

Alberti manterrà l’ambulatorio utilizzato precedentemente da Gucci in Via Berlinguer 39 a Rosignano Solvay.

Terminerà anche l’incarico della dottoressa Maria Paola Novelli.

I suoi assisiti saranno presi in carico automaticamente dalla dottoressa Elisa Volterrani alla quale è stato conferito un incarico provvisorio della durata non superiore a un anno.

Volterrani manterrà l’ambulatorio della dott.ssa Novelli in Via Berlinguer 39 a Rosignano Solvay.

– da martedì 1° febbraio nell’ambito territoriale di Rosignano la dott.ssa Martina Bizzi, pediatra di libera scelta già in servizio con incarico temporaneo, diventerà titolare del rapporto di convenzione mantenendo lo stesso ambulatorio medico in Via Berlinguer, n. 39.

Gli assistiti già in carico alla dottoressa dovranno a partire da questa data confermare la propria scelta oppure optare per un altro pediatra.

Al servizio di cambio del medico/pediatra si può accedere tramite:

– App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store)

– Totem PuntoSI

– Portale web Open Toscana

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.

i genitori/tutori di bambini sotto i 14 anni Per la scelta dell’assistenza dei pediatri di libera scelta dovranno rivolgersi a uno degli uffici anagrafe di scelta/revoca del medico presenti sul territorio.

Per effettuare la scelta è sufficiente che uno dei genitori/tutore si presenti con un documento d’identità, autocertificando i dati del figlio.

Per gli orari di apertura degli sportelli è possibile consultare il sito www.uslnordovest.toscana.it alla voce “Sedi territoriali – Distretti”.

Si ricorda che l’iscrizione al Pediatra di Famiglia è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni.

Al momento del compimento dei 6 anni, è possibile lasciare il pediatra e passare al medico di medicina generale.

Il pediatra è raggiungibile telefonicamente dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì e durante l’orario di ambulatorio.

Il sabato e i prefestivi, il pediatra di norma non fa ambulatorio, la reperibilità, in base alle vigenti disposizioni in materia è garantita dal servizio di Continuità assistenziale e non dal pediatra.

