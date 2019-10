Pediatri di famiglia: a Livorno Laura Neri sostituisce Donatella Donati

Cronaca

Livorno, – L’Azienda USL Toscana nord ovest ha affidato alla dottoressa Laura Neri, medico generico iscritto negli elenchi di Livorno, un incarico per un periodo massimo di 60 giorni, in sostituzione della dottoressa Donatella Donati ,recentemente deceduta. Agli assistiti, che saranno automaticamente iscritti nelle liste della sostituta, sarà assicurata completa assistenza sanitaria in attesa di ulteriori provvedimenti. La dottoressa Neri manterrà la sede ambulatoriale e gli orari già osservati dalla dottoressa Donati.

Con l’occasione si ricorda che il pediatra è raggiungibile telefonicamente dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì e durante l’orario di ambulatorio. Il e i prefestivi, il pediatra di norma non fa ambulatorio, la reperibilità, in base alle vigenti disposizioni in materia è garantita dal servizio di continuità assistenziale e non dal pediatra.