26 Agosto 2023

Livorno 26 agosto 2023 – Pediatri di libera scelta, USL: ecco i prossimi cambiamenti nelle province di Livorno e Pisa

Novità in arrivo tra i pediatri convenzionati e i medici di famiglia nelle province di Livorno e Pisa. In particolare:

1- nell’ambito Cascina Crespina Lorenzana Fauglia Orciano è stata disposta l’iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta della dottoressa Gloria Rossi a partire dal 1° settembre. Dalla stessa data termina l’incarico provvisorio della dottoressa Martina Bianconi.

2- nell’ambito Calci Vicopisano è stata disposta l’iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta della dottoressa Simona Vestri a partire dal 1° settembre. Dalla stessa data termina l’incarico provvisorio della dottoressa Maria Carmela De Muto.

3- nell’ambito Pontedera Ponsacco è stata disposta l’iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta del dottor Stefano Pulvirenti a partire dal 1° settembre. Dalla stessa data termina l’incarico provvisorio del dottor Filippo Biasci.

4- nell’ambito Alta Val di Cecina è stata disposta l’iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta della dottor Filippo Pistolesi a partire dal 4 settembre. Dalla stessa data termina l’incarico provvisorio della dottoressa Federica Daini.

5- nell’ambito Bientina Buti Calcinaia Santa Maria a Monte a seguito del trasferimento del dottor Stefano Pulvirenti è stato conferito un incarico provvisorio per la pediatria di libera scelta alla dottoressa Mirna Cosci o di Coscio a partire dal 1° settembre. Tutti gli assistiti saranno automaticamente trasferiti alla nuova incaricata.

6- nell’ambito Cecina è stato conferito un incarico provvisorio per la pediatria di libera scelta al dottor Filippo Biasci a partire dal 1° settembre a seguito del trasferimento della dottoressa Gloria Rossi. Tutti gli assistiti saranno automaticamente trasferiti al nuovo incaricato.

7- nell’ambito Livorno è stata disposta l’iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle dottoresse Olga Papacchini e Allegra Boni a partire dal 1° settembre. Dalla stessa data terminano gli incarichi provvisori delle dottoresse Ilaria Vannozzi e Giulia De Bernardo. I pazienti attualmente iscritti con le dottoresse Vannozzi e De Bernardo dovranno scegliere un nuovo pediatra.

8- nell’ambito Collesalvetti è stato conferito un incarico provvisorio alla dottoressa Ilaria Vannozzi a partire dal 1° settembre a seguito del trasferimento della dottoressa Allegra Boni. I suoi assistiti saranno automaticamente trasferiti alla nuova incaricata.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile scegliere medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come; smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario. Al servizio on line si può accedere tramite:

App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store)

richiesta con form on-line all’indirizzo https://form.uslnordovest.toscana.it/index.php?option=com_chronoforms6&chronoform=cambio-medico

Totem PuntoSI

sul sito Open Toscana

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali. Per effettuare la scelta è sufficiente che; uno dei genitori si presenti al distretto con un documento d’identità, autocertificando i dati del figlio o, in caso di percorso telematico, allegando un documento d’identità.

Per gli orari di apertura dei centri socio sanitari livornesi è possibile consultare il sito www.uslnordovest.toscana.it alla voce “Sedi territoriali – Distretti”.

Si ricorda che l’iscrizione al Pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni. Al momento del compimento dei 6 anni, è possibile passare al medico di medicina generale. Il pediatra è raggiungibile telefonicamente dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì e durante l’orario di ambulatorio. Il sabato e i prefestivi, il pediatra di norma non fa ambulatorio, la reperibilità, in base alle vigenti disposizioni in materia è garantita dal servizio di continuità assistenziale.

