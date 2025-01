Home

Pediatria, a Livorno rinnovata con convenzione triennale la sezione scolastica ospedaliera

18 Gennaio 2025

Livorno 18 gennaio 2025

I piccoli ricoverati del reparto di Pediatria di Livorno potranno contare per altri tre anni sulla presenza di insegnanti dedicati nella cosiddetta sezione scolastica ospedaliera.

Il risultato è il frutto della nuova convenzione triennale firmata nei giorni scorsi dall’Azienda USL Toscana nord ovest con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno e l’Istituto Comprensivo “G. Mazzini”.

“Siamo molto soddisfatti – ammette Roberto Danieli, direttore del reparto di Pediatria di Livorno e referente per l’Azienda del progetto – di essere riusciti a garantire nuovamente questo servizio ai circa 300 tra bambini e ragazzi che ogni anno accedono alle lezioni offerte nella multi classe ospedaliera.

Lo scopo del servizio è ovviamente duplice, da una parte si permette di mantenere un contatto con il tradizionale percorso didattico, dall’altra si offre un momento di svago da quelle che sono le preoccupazioni e le ansie dei piccoli ricoverati”.

Con questo rinnovo si consolida ulteriormente l’esperienza quarantennale della scuola all’interno della pediatria livornese. Le lezioni si tengono in un’aula intitolata al sottotenente dei carabinieri Enzo Fregosi, ucciso nella strage di Nassiriya, un riconoscimento dovuto a un nostro concittadino e alla moglie che in questi anni ha sostenuto con generosità le attività del reparto. All’interno dell’aula tutte le più avanzate dotazioni tecnologiche in ambito scolastico (lavagna multimediali, tablet e altri dispostivi elettronici) frutto del grande cuore dei livornesi.

“La nascita delle sezioni scolastiche all’interno degli ospedali – continua Danieli – fu stabilita a livello nazionale da una circolare ministeriale del 1986, ma Livorno fu pioniera anche in questo aspetto anticipando di alcuni anni l’iniziativa grazie soprattutto all’intuizione e alla lungimiranza del professor Luciano Vizzoni.

Tutti i primari che si sono succeduti hanno poi voluto confermare questa scelta che coniuga due diritti fondamentali come l’istruzione e la salute. Inizialmente era un servizio destinato soprattutto ai più piccoli, poi dall’anno scolastico 2020/2021 siamo riusciti ad includere, oltre alle elementari anche le scuole medie grazie al supporto dell’Istituto Comprensivo “G. Mazzini” che ci ha permesso di ampliare la copertura della scuola dell’obbligo. Quest’anno abbiamo dovuto salutare per il raggiungimento della meritata pensione la maestra Rosalba Bruna che per anni è stato il volto della nostra scuola elementare e che non finiremo mai di ringraziare per quanto fatto, ma siamo convinti che i nuovi docenti potranno seguire con la stessa empatia, professionalità ed entusiasmo i nostri speciali alunni”.

