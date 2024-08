Home

Cronaca

Pediatria di libera scelta: cambiamenti in arrivo a Livorno, Collesalvetti e Rosignano

Cronaca

22 Agosto 2024

Pediatria di libera scelta: cambiamenti in arrivo a Livorno, Collesalvetti e Rosignano

Livorno 22 agosto 2024 – Pediatria di libera scelta: cambiamenti in arrivo a Livorno, Collesalvetti e Rosignano

Novità in arrivo tra pediatri di libera scelta in servizio nella provincia di Livorno. In particolare:

nell’ambito livornese:

dal 31 agosto termineranno per pensionamento le convenzioni dei pediatri Alessandro Costagliola e Alessandro Marini. Dal 1° settembre inizieranno l’attività le dottoresse Martina Bizzi (che lascerà contestualmente l’ambito territoriale di Rosignano) e la dottoressa Elisabetta Bellino, nuova convenzionata. Tutti gli assistiti dei due pediatri dovranno effettuare una nuova scelta assistenziale;

nell’ambito di Collesalvetti:

dal 1° settembre terminerà la convenzione della pediatra Roberta De Tata e contestualmente inizierà l’incarico provvisorio della dottoressa Mirna Cosci o Di Coscio che prenderà in carico automaticamente gli assistiti senza bisogno di effettuare una nuova scelta di assistenza;

nell’ambito di Rosignano

dal 1° settembre è stato assegnato un incarico provvisorio alla dottoressa Giulia De Bernardo che prenderà in carico automaticamente gli assistiti della dott.ssa Martina Bizzi senza bisogno di effettuare una nuova scelta di assistenza.

L’Azienda USL Toscana nord ovest ricorda che è possibile scegliere medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario. Al servizio on line si può accedere tramite:

– App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store)

– richiesta con form on-line all’indirizzo https://form.uslnordovest. toscana.it/index.php?option= com_chronoforms6&chronoform= cambio-medico

– Totem PuntoSI

– sul sito Open Toscana

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali. Per effettuare la scelta è sufficiente che uno dei genitori si presenti al distretto con un documento d’identità, autocertificando i dati del figlio o, in caso di percorso telematico, allegando un documento d’identità.

Per gli orari di apertura dei centri socio sanitari livornesi è possibile consultare il sito www.uslnordovest.toscana.it alla voce “Sedi territoriali – Distretti”.

Si ricorda che l’iscrizione al Pediatra di libera scelta è obbligatoria per tutti i bambini della fascia di età da 0 a 6 anni. Al momento del compimento dei 6 anni, è possibile passare al medico di medicina generale. Il pediatra è raggiungibile telefonicamente dalle 8 alle 10, dal lunedì al venerdì e durante l’orario di ambulatorio. Il sabato e i prefestivi, il pediatra di norma non fa ambulatorio, la reperibilità, in base alle vigenti disposizioni in materia è garantita dal servizio di continuità assistenziale.

Pediatria di libera scelta: cambiamenti in arrivo a Livorno, Collesalvetti e Rosignano