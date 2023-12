Home

Cronaca

Pediatria di Livorno, consegna speciale di doni da parte dei corrieri della FedEx Express

Cronaca

15 Dicembre 2023

Pediatria di Livorno, consegna speciale di doni da parte dei corrieri della FedEx Express

Livorno 15 dicembre 2023 – Pediatria di Livorno, consegna speciale di doni da parte dei corrieri della FedEx Express

Consegna molto speciale quella fatta dai corrieri dalla FedEx Express . Una consegna in versione natalizia per far visita ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno.

Presenti alla consegna la responsabile Linda Montagnani con il suo staff accolti dal primario Roberto Danieli, dalla coordinatrice infermieristica Elena Wust, dalle dottoresse Beatrice Masini, Erika Spada e dalle insegnanti della scuola.

“Ancora una volta – dice Roberto Danieli, direttore del reparto – siamo stati letteralmente travolti da un fiume di affetto e di doni che faranno sicuramente molto piacere a tutti quei bambini che sfortunatamente dovranno passare questi giorni di festa in ospedale.

Ogni pensiero che arriva dalla città siamo sicuri possa regalare loro quei momenti di sollievo e distensione dei quali hanno bisogno adesso più che mai”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin