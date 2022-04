Home

Pediatria di Livorno, consegnate le uova del “Porto dei piccoli”

7 Aprile 2022

LIVORNO, 7 aprile 2022

Alcuni volontari dell’associazione “Il porto dei piccoli” hanno consegnato questa mattina le uova pasquali destinati ai bambini ricoverati in reparto.

“Ringraziamo l’associazione non solo per questo dolce pensiero che sarà sicuramente molto apprezzato dai nostri pazienti – ammette Roberto Danieli, primario del reparto di Pediatria – ma anche per la quotidiana attenzione e disponibilità che rivolge tutto l’anno alla nostra struttura e soprattutto ai nostri piccoli ospiti. Ogni pensiero che arriva dalla città siamo sicuri possa regalare loro quei momenti di sollievo e distensione dei quali hanno bisogno adesso più che mai”.

In foto la consegna delle uova al primario Roberto Danieli, alla coordinatrice infermieristica Elena Wust e alla maestra della scuola elementare ospedaliera, Rosalba Bruna.

