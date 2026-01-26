Home

Pediatria, “Grinch Gentile” e Toscana Bricks donano scatole di costruzioni

26 Gennaio 2026

Livorno 26 gennaio 2026 Pediatria, “Grinch Gentile” e Toscana Bricks donano scatole di costruzioni

Un gesto semplice, ma capace di lasciare un segno profondo. Nei giorni scorsi il reparto di Pediatria dell’ospedale di Livorno si è riempito di colori, sorrisi e fantasia grazie alla donazione di scatole di costruzioni da parte dell’associazione Toscana Bricks. Un’iniziativa che ha trasformato, anche solo per qualche ora, il tempo della degenza in un’occasione di gioco e leggerezza per i piccoli pazienti ricoverati.

A rendere ancora più speciale il momento è stata la presenza del “Grinch Gentile”, interpretato dall’ambasciatrice della gentilezza Germana delle Canne, che ha accompagnato la consegna con entusiasmo e calore, regalando ai bambini e alle loro famiglie un clima di festa e condivisione.

Alla donazione hanno preso parte il direttore della Pediatria, Roberto Danieli, insieme a medici e infermieri del reparto, che hanno accolto l’iniziativa con partecipazione e gratitudine. «Ringraziamo di cuore Toscana Bricks e tutti i volontari coinvolti – ha dichiarato il primario – perché questa donazione va ben oltre il valore materiale. Offrire ai bambini la possibilità di giocare, costruire e distrarsi durante il ricovero significa prendersi cura anche del loro benessere emotivo».

Il gioco, infatti, diventa uno strumento prezioso di cura: aiuta ad alleggerire la tensione, stimola la creatività e favorisce momenti di normalità anche all’interno dell’ospedale. «Rendere l’ambiente più accogliente e a misura di bambino – ha aggiunto Danieli – significa umanizzare le cure e migliorare l’esperienza della degenza, coinvolgendo anche le famiglie in momenti di gioco condiviso».

Toscana Bricks nasce nel 2012 dall’incontro di appassionati di mattoncini da costruzione, con l’obiettivo di diffondere questa passione attraverso eventi espositivi e attività rivolte a tutte le età, in Toscana e oltre i confini regionali. Grazie alla collaborazione con l’associazione inglese Fairy Bricks e alle risorse raccolte durante iniziative benefiche, il gruppo realizza donazioni destinate agli ospedali, portando sorrisi e serenità ai bambini ricoverati.

Un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni, volontari e strutture sanitarie possa fare la differenza, rendendo l’ospedale un luogo più umano, accogliente e vicino ai bisogni emotivi dei più piccoli.