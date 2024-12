Home

23 Dicembre 2024

Livorno 23 dicembre 2024 Pediatria, in reparto la visita dei Labrador della Guardia di Finanza e della Livorno Basket Leoni Amaranto

Ancora regali e tanti sorrisi per i piccoli pazienti della Pediatria di Livorno. Oggi a far sentire la loro vicinanza ai piccoli degenti ci hanno pensato i Labrador Dely e Giambo in forza al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, diretto dal colonnello Cesare Antuofermo, accompagnati dai due conduttori e dal capitano Antonio Stabile e l’Unione Sportiva Livorno Basket Leoni Amaranto.

“Ancora una volta – ammette Roberto Danieli, primario del reparto di Pediatria accompagnato dalla coordinatrice infermieristica Elena Wust e da una parte del suo staff – non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione e felicità di aver potuto accogliere i pensieri rivolti ai nostri bambini. Per loro e per le loro famiglie è importante in questi giorni che dovrebbero essere di piena spensieratezza e felicità poter avere il supporto anche morale dei tanti nostri benefattori”.

