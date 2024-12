Livorno 18 dicembre 2024 Pediatria, in reparto la visita della Pallacanestro Livorno e dell’associazione “Il porto dei piccoli” con la Direzione Marittima

Ancora regali, affetto e ambitissimi selfie per i piccoli pazienti della Pediatria di Livorno. Oggi a far sentire la loro vicinanza ai piccoli degenti ci hanno pensato l’associazione “Il porto dei piccoli” venuti assieme al personale (sottocapo Marino Santa e comune Calia Francesco) della Direzione Marittima di Livorno guidata dall’Ammiraglio Giovanni Canu, e una rappresentanza della Pallacanestro Livorno (i giocatori Jacopo Vedovato, Matteo Paesano e Davide Bonacini accompagnati da Andrea Lazzerini e Vanessa Gori).

“Oggi siamo molto felici – conferma Roberto Danieli, primario del reparto di Pediatria accompagnato dalla coordinatrice infermieristica Elena Wust e da una parte del suo staff – di avere ricevuto la visita dell’associazione “Il Porto dei Piccoli” che da anni è una presenza costante per il nostro reparto assieme ai rappresentanti della Direzione Marittima con i quali esiste una storica collaborazione. Altrettanto piacere ci ha fatto la visita della Pallacanestro Livorno, un realtà molto apprezzata dai nostri piccoli e che ci ricorda l’importanza dello sport per una crescita in salute dal punto di vista fisico e psicologico”.