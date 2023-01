Home

6 Gennaio 2023

Pediatria Livorno, arriva la befana accompagnata dai Vigili del fuoco

LIVORNO, 6 gennaio 2023

La befana è arrivata questa mattina accompagnata dai Vigili del fuoco nel reparto di Pediatria di Livorno

Ha portato regali e sorprese ai piccoli pazienti che hanno dovuto trascorrere la festività in ospedale.

Ad accoglierli il primario Roberto Danieli e la coordinatrice infermieristica Elena Wust assieme a tutto il personale sanitario in servizio.

“Quest’anno abbiamo potuto riprendere la tradizionale visita dei vigli del fuoco – dice Danieli – che negli ultimi anni era stata interrotta a causa della pandemia. Si tratta di un pensiero sempre apprezzato e che questa volta ha un significato ancora più importante per la valenza simbolica che assume.

Ringraziamo loro, e tutti coloro che in questi giorni hanno avuto pensieri importanti per i ricoverati, di quanto fatto per aver contribuito a regalare un’atmosfera di festa ai nostri bambini”.

