13 Dicembre 2023

Livorno 13 dicembre 2023 – Pediatria Livorno, il Comandante Alfa consegna doni ai piccoli pazienti per il Natale 2023

Il Comandante Alfa, celebre fondatore del Gruppo Intervento Speciale (Gis) dell’Arma dei Carabinieri ha consegnato personalmente al primario di pediatria, Roberto Danieli, giochi, puzzle, libri e molto altro da regalare ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto dell’ospedale di Livorno.

Ad organizzare l’evento una squadra consolidata formata dai promotori locali dell’iniziativa, Paolo Iovino e la moglie Irene Pazzagli.

“Ancora una volta il Comandante Alfa e i tutti volontari che supportano le sue iniziative – ha detto Roberto Danieli, direttore della Pediatria di Livorno – ci ha fatto il gradito dono della loro presenza e dei tanti regali che diventeranno a breve momenti di gioia inaspettata per i nostri piccoli pazienti. Ringraziamo per questo il Comandante, da sempre sensibile alle tematiche riguardanti l’infanzia e oramai vero e proprio amico del nostro reparto così come Paolo e Irene”.

“Ogni evento – dicono gli organizzatori – è possibile grazie all’aiuto silenzioso di molti amici. Tra questi un ringraziamento particolare va ai vigili del fuoco della caserma provinciale di Livorno, che con l’aiuto dell’ingegner Giuseppe Mazzotta hanno raccolto materiale anche per il precedente evento, alle ragazze di ToySuper, sempre pronte a sostenere la squadra, alla tipografia Grafostile e alla Lavanderia Scotto per la loro discreta e sensibile collaborazione. Un grazie anche alle famiglia Di Matteo e Mosti/ Marinelli per materiale donato. A tutti i bambini, alle loro famiglie ed ai partecipanti all’iniziativa un caro augurio di buone feste”.

Ad accogliere il comadante Alfa oltre al primario Roberto Danieli erano presenti anche la coordinatrice infermieristica Elena Wust e lo staff della scuola ospedaliera.

