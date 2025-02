Home

Provincia

Pedonalizzazione Aurelia, Lega preoccupata per i commercianti di Solvay

Provincia

27 Febbraio 2025

Pedonalizzazione Aurelia, Lega preoccupata per i commercianti di Solvay

Rosignano Solvay (Livorno) 27 febbraio 2025 Pedonalizzazione Aurelia, Lega preoccupata per i commercianti di Solvay

La Lega di Rosignano esprime forte preoccupazione per il progetto di pedonalizzazione di Via Aurelia, che rischia di compromettere ulteriormente la sopravvivenza delle attività commerciali della zona.

“Noi siamo dalla parte dei commercianti, che hanno espresso la loro contrarietà al progetto con una petizione firmata da 82 di loro. La chiusura al traffico di Via Aurelia, in una situazione già compromessa, rischia di peggiorare ulteriormente le condizioni di chi ancora resiste.

Negli ultimi anni, questa strada ha subito trasformazioni che hanno inciso negativamente sul commercio: la pista ciclabile ha eliminato molti parcheggi e ridotto il flusso di persone, portando alla chiusura di molte attività. Oggi, con pochi negozi rimasti e un passaggio sempre più scarso, imporre una pedonalizzazione senza un piano concreto di rilancio significa mettere a rischio anche le ultime attività presenti.

Il problema è chiaro: Via Aurelia non è un vero centro cittadino e la città non è abituata a una zona pedonale. Senza una rete commerciale solida e senza un’adeguata attrattiva per i cittadini, una strada pedonale sarebbe solo uno spazio vuoto, senza vita. Non si può pensare di creare un’area pedonale senza prima aver lavorato per ripopolare la zona di attività e servizi.

Per questo chiediamo all’Amministrazione comunale di fermarsi e di avviare un percorso di sviluppo sostenibile: prima si incentivino i commercianti esistenti, si creino le condizioni per nuove aperture e si renda l’area un punto di riferimento per la città. Solo in un secondo momento, con un tessuto economico rinforzato e un progetto ben strutturato, si potrà valutare una pedonalizzazione che abbia senso e che possa davvero funzionare. Altrimenti, il rischio concreto è quello di trasformare definitivamente Via Aurelia in una “strada fantasma”. Il Comune non si limiti ad ascoltare, ma dimostri di comprendere davvero le esigenze di chi lavora e vive il territorio, trovando soluzioni concrete prima di prendere decisioni che, senza un piano di rilancio strutturato, potrebbero danneggiare irrimediabilmente il commercio locale.

E’ quanto dichiarano Fabio D’Alessio Commissario Sezione Lega Rosignano e Carlo Ghiozzi Segretario Provinciale Lega Livorno