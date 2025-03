Home

Pedonalizzazione e tassa di soggiorno, Confcommercio e Confesercenti incontrano gli assessori del Comune di Rosignano

13 Marzo 2025

Pedonalizzazione e tassa di soggiorno, Confcommercio e Confesercenti incontrano gli assessori del Comune di Rosignano

Rosignano Marittimo 13 marzo 2025

I rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti hanno incontrato gli assessori al Commercio, Giacomo Cantini, e al Bilancio, Susanna Masoni, per discutere due temi rilevanti per il territorio di Rosignano: l’aumento dell’imposta di soggiorno e la pedonalizzazione del tratto finale di via Aurelia.

Tassa di soggiorno

L’amministrazione ha spiegato che l’aumento dell’imposta di soggiorno è stato deciso per colmare una parte del disavanzo della TARI derivante da perdite di introiti riscontrate dalla precedente amministrazione. Tuttavia, Confcommercio e Confesercenti hanno sottolineato che i maggiori introiti derivanti dall’imposta non devono essere utilizzati solo per coprire il deficit, ma anche per investire nel turismo, in particolare nel decoro urbano e nell’arredo pubblico. L’assessore Masoni ha garantito che una parte di queste risorse sarà destinata a migliorare l’estetica della città.

Pedonalizzazione e futuro della pista ciclabile

Sulle possibili modifiche alla viabilità della via Aurelia, il Comune ha rassicurato i rappresentanti delle due associazioni, Alessio Schiano e Massimo Marini: la pedonalizzazione del tratto finale di via Aurelia per adesso resta un’ipotesi di sperimentazione, che verrebbe attuata in alcune giornate festive, ancora da definire. Sperimentazione che avrebbe come obiettivo la realizzazione di eventi e manifestazioni di carattere turistico e commerciale, nell’ottica di un rilancio dei negozi di vicinato.

Inoltre, l’amministrazione ha annunciato che, a partire dal 2027, intende rimuovere la pista ciclabile attuale, ritenuta poco funzionale, e spostarla in una posizione alternativa più adatta alle esigenze della viabilità di auto e ciclisti.

Sia per gli eventi sull’Aurelia, sia per il dettaglio dell’utilizzo della tassa di soggiorno, le associazioni hanno chiesto la creazione di un tavolo di concertazione, in modo che vengano condivise tutte le decisioni in merito, e sia garantita una comunicazione continua e trasparente con cittadini e commercianti.