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Pedonalizzazione Garibaldi, PaP: “privilegiata l’estetica rispetto alle reali esigenze del quartiere”

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15 Giugno 2026

Pedonalizzazione Garibaldi, PaP: “privilegiata l’estetica rispetto alle reali esigenze del quartiere”

Livorno 15 giugno 2026 Pedonalizzazione Garibaldi, PaP: “privilegiata l’estetica rispetto alle reali esigenze del quartiere”

Pedonalizzazione di piazza Garibaldi, Potere al Popolo attacca: “Una vetrina senza risposte per i residenti”

La recente inaugurazione della nuova piazza Garibaldi pedonalizzata continua ad alimentare il dibattito politico cittadino. Dopo i giudizi positivi espressi dall’amministrazione comunale sul progetto di riqualificazione, arriva la dura presa di posizione di Potere al Popolo Livorno, che accusa Palazzo Civico di aver privilegiato l’estetica rispetto alle reali esigenze del quartiere.

Secondo il movimento, l’intervento rappresenterebbe l’ennesimo esempio di una politica che punta a migliorare l’immagine della città senza affrontare le cause profonde del disagio sociale e urbano che negli ultimi anni hanno interessato l’area.

«L’amministrazione è intervenuta dopo mesi di zona rossa e risposta poliziesca utile solo a spostare il cosiddetto degrado in zone limitrofe», sostiene Potere al Popolo, criticando l’assenza di un confronto preventivo con i residenti e la mancanza di interventi strutturali a sostegno del tessuto economico e sociale del quartiere.

Nel mirino finisce anche il metodo adottato dalla giunta guidata dal sindaco Luca Salvetti. «Questa amministrazione ci ha abituato da anni alla politica dell’estetica: quando c’è una criticità si fa un murales, si organizza qualche festival o si militarizza con le volanti della Polizia, mentre le radici sociali, culturali ed economiche del problema restano intoccate», afferma il movimento.

Pur dichiarandosi favorevole, in linea di principio, alla progressiva pedonalizzazione della città e alla riduzione del traffico privato, Potere al Popolo evidenzia le criticità legate alla perdita di posti auto e all’assenza di alternative adeguate per residenti e lavoratori.

«Piazza Garibaldi è la terza area pedonalizzata della zona negli ultimi anni», osservano gli esponenti di PaP, ricordando la realizzazione della pista ciclabile in via Galilei e la trasformazione di piazza del Cisternone. Una serie di interventi che, secondo il movimento, avrebbe comportato una significativa riduzione dei parcheggi disponibili.

La critica si estende anche alle politiche sulla mobilità urbana. «Pedonalizzare le piazze senza un potenziamento e un abbattimento dei costi del trasporto pubblico, senza alternative reali ai parcheggi sottratti e senza un piano che favorisca la riapertura di negozi e botteghe rischia di trasformarsi in uno strumento di propaganda», si legge nel comunicato.

Per Potere al Popolo, la trasformazione del centro cittadino sarebbe inoltre inserita in un modello di sviluppo orientato alla cosiddetta “turistificazione”, con conseguenze negative per i residenti dei quartieri popolari. «Affitti brevi, grandi ristoranti e prezzi che aumentano ovunque finiscono per mettere in difficoltà chi vive e lavora quotidianamente in città», denuncia il movimento.

Da qui l’accusa finale all’amministrazione comunale, ritenuta incapace di pianificare una visione di lungo periodo per Livorno. «La giunta si concentra sulle manifestazioni dall’effetto wow, senza alcun ritorno concreto per una città che ha bisogno di prospettive e investimenti strutturali», conclude Potere al Popolo.

Un intervento che riaccende il confronto politico attorno al futuro di piazza Garibaldi e, più in generale, al modello di sviluppo urbano che Livorno intende perseguire nei prossimi anni.