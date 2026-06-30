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Pedonalizzazione piazza Garibaldi, Lega: “Un disastro, scelte fallimentari”. Presentata interpellanza

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30 Giugno 2026

Pedonalizzazione piazza Garibaldi, Lega: “Un disastro, scelte fallimentari”. Presentata interpellanza

Livorno 30 giugno 2026 Pedonalizzazione piazza Garibaldi, Lega: “Un disastro, scelte fallimentari”. Presentata interpellanza

Piazza Garibaldi, pedonalizzazione e pavimentazione un disastro. L’amministrazione sperpera denari pubblici per scelte fallimentari.

La tanto sbandierata riqualificazione di Piazza Garibaldi si sta rivelando, giorno dopo giorno, per quello che è: un disastro totale su tutti i fronti. La pedonalizzazione e la nuova pavimentazione rappresentano il perfetto riassunto dell’incapacità gestionale di questa amministrazione.

Si è proceduto in fretta e furia a chiudere l’area al traffico senza prima aver rimosso le vecchie baracchine, contrariamente a quanto era stato solennemente promesso. Il risultato economico è sotto gli occhi di tutti: i negozi storici, privati del flusso di traffico veicolare, si ritrovano di colpo senza clienti. Molti stanno abbassando le saracinesche per sempre o si stanno spostando altrove, condannando la piazza alla totale desertificazione commerciale.

Sul fronte della viabilità e della vivibilità quotidiana, la chiusura della piazza è stata imposta senza prevedere alcuna alternativa di parcheggio per i residenti. Oggi i cittadini sono costretti a posteggiare l’auto molto lontano e, per rientrare a casa, devono attraversare quartieri malfamati. Le persone hanno letteralmente paura a uscire di sera e si sentono chiuse in casa propria. Un disagio inaccettabile che colpisce in modo ancor più grave e vergognoso i portatori di disabilità: gli stalli a loro dedicati sono stati ricavati nelle strade limitrofe, lontano dalle abitazioni, creando ostacoli enormi a chi ha già difficoltà motorie e si ritrova impossibilitato a raggiungere comodamente i propri mezzi.

Mentre i residenti si barricano in casa, la piazza viene lasciata in balia del caos. La sera si trasforma in terra di conquista per ragazzini, in gran parte di altre etnie, che la usano come un campo da calcio abusivo, prendendo a pallonate le vetrine e mettendo a rischio l’incolumità dei passanti. Aver interdetto il passaggio dei veicoli ha inoltre ricreato un ambiente ideale per l’illegalità: le baracchine, lasciate al loro posto, fanno ora da riparo e paravento per l’attività di spaccio, tornata a prosperare senza il ‘disturbo’ delle auto in transito.

A coronare questa gestione scellerata c’è la questione della pavimentazione artistica. A circa due settimane dalla sua realizzazione, l’opera è già completamente scolorita sotto le resine e la terra degli alberi che erano lì già prima dell’inizio della sua realizzazione. Per questo motivo, annunciamo che la Lega presenterà un’interpellanza urgente per fare totale chiarezza sui costi dell’operazione: denaro pubblico letteralmente buttato via.

Siamo di fronte all’ennesimo paradosso di un’amministrazione e di un Sindaco che vivono scollegati dalla realtà della città. Ricordiamo bene come, prima dell’insediamento dell’attuale governo di centrodestra, questa giunta negasse l’evidenza del degrado, declassando le denunce dei cittadini a mere ‘percezioni’. Poi, cambiato il governo a Roma, hanno provato a scaricare la colpa sulla mancanza di controllo del territorio. Oggi, infine, il Sindaco si loda da solo per la presunta bellezza di una pavimentazione realizzata senza tener conto della reale struttura della piazza con il suo verde e si vanta di aver riportato la normalità grazie alle sue scelte amministrative.

La verità è una sola e i livornesi la conoscono bene: la normalità a Piazza Garibaldi non è mai esistita ultimamente, salvo che nel periodo in cui fu istituita la ‘Zona Rossa’ voluta dal Prefetto su precisa e pressante richiesta della Lega. Tutto il resto è fumo negli occhi. Queste scelte dell’amministrazione sono un fallimento su tutta la linea.

Carlo Ghiozzi – Capogruppo Lega Comune di Livorno

Michele Gasparri – Segretario Sezione Lega Livorno