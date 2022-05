Home

Cronaca

Pedone investito in via Borra, conducente da in escandescenze per l’alcol test

30 Maggio 2022

Livorno 30 maggio 2022

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo alla guida della sua vettura ha investito un pedone in via Borra. Il conducente è uscito dall’auto per soccorrere il pedone che fortunatamente ha riportato solo delle escoriazioni, ma era molto agitato.

Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri e quando è stato detto al guidatore di effettuare l’alcol test si sarebbe rifiutato andando in escandescenze. Una volta convinto, effettua il test.

Dall’esito del test i militari dell’arma fanno scattare il sequestro del mezzo e la denuncia, a questo punto l’uomo sarebbe andato nuovamente in escandescenze e avrebbe tentato di allontanarsi. I carabinieri a questo punto, hanno arrestato l’uomo per resistenza a pubblico ufficiale

