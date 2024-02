Home

Aree pubbliche

6 Febbraio 2024

Pedoni al sicuro: l’amministrazione Salvetti investe nella protezione stradale con un nuovo passaggio rialzato

Inizia la trasformazione di viale della Libertà: via ai lavori per il passaggio pedonale rialzato

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Salvetti ha dato oggi il via ai lavori per il passaggio pedonale rialzato in viale della Libertà angolo via Lopez. E’ un intervento volto a migliorare la sicurezza stradale e proteggere i pedoni, troppo spesso vittime di incidenti in quel punto critico della città.

Già da tempo, quel passaggio pedonale è stato teatro di numerosi incidenti, con pedoni investiti da veicoli in transito. Tuttavia, oggi segna l’inizio di una nuova era in termini di sicurezza stradale, grazie all’intervento tempestivo dell’amministrazione comunale, voluto dall’assessore alla mobilità Giovanna Cepparello.

Il passaggio pedonale rialzato rappresenta una soluzione concreta per contrastare i rischi legati alla velocità delle auto e proteggere i pedoni che attraversano la strada. Questo intervento mira a garantire maggiore visibilità e sicurezza agli attraversamenti pedonali, riducendo il pericolo di incidenti e garantendo un maggior rispetto delle norme del codice stradale.

La decisione di implementare queste misure è stata accolta positivamente dai residenti, che da tempo chiedevano interventi mirati per rendere più sicure le strade della città. Con il passaggio pedonale rialzato, si apre una nuova prospettiva di mobilità più sicura e sostenibile per tutti i cittadini livornesi.

L’amministrazione Salvetti impegnata a promuovere politiche di sicurezza stradale e a tutelare i diritti dei pedoni

