7 Febbraio 2025

Pedoni più sicuri da bici e monopattini che sfrecciano sul marciapiede, Il Comune installa cartelli in Italiano e Arabo

Livorno 7 febbraio 2025 Pedoni più sicuri da bici e monopattini che sfrecciano sul marciapiede, Il comune installa cartelli in Italiano e Arabo

In risposta al crescente fenomeno dei ciclisti e dei monopattinisti che, nonostante le regole, percorrono in maniera imprudente sfrecciando a tutta velocità il marciapiede del sottopasso della Cigna, il Comune di Livorno ascoltando le lamentele del Consiglio di Zona 1; ha deciso di intervenire per migliorare la sicurezza di tutti.

Questa mattina, sono stati installati simbolicamente dei cartelli di dissuasione ai due ingressi del sottopasso e lungo il marciapiede, invitando i conducenti a procedere lentamente e, se necessario, a scendere dalla bicicletta o dal monopattino per trasportare il mezzo a mano.

Questi cartelli, redatti in italiano e arabo, recitano: “Portare il mezzo a mano”, con un richiamo all’attenzione affinché i veicoli a due ruote non mettano in pericolo il passaggio di pedoni, anziani, disabili, mamme con carrozzine e famiglie con bambini.

L’iniziativa, sostenuta dall’assessore Giovanna Cepparello e dal security manager Giampaolo Dotto, ha riscosso l’appoggio anche dei rappresentanti del Consiglio di Zona 1 e della comunità islamica.

La comunità islamica è infatti particolarmente interessata a garantire la sicurezza degli utenti deboli della strada e garantire regole civili per una buona convivenza; per questi motivi invita i i fedeli che si recano alla moschea di via Guarini su mezzi a due ruote a rispettare le regole.

Il Comune ha deciso di intervenire proprio perché “sembra non ci sia modo di impedire che molti continuino ad usare il marciapiede per percorrere le loro destinazioni in bicicletta o monopattino”, mettendo in luce come il fenomeno vada ben oltre un semplice comportamento incivile e si configuri come una questione di sicurezza stradale e di tutela del benessere comune.

L’obiettivo è duplice: da un lato, sensibilizzare i cittadini sui rischi legati a questi comportamenti imprudenti e, dall’altro, prevenire incidenti che potrebbero mettere in pericolo la vita dei pedoni e dei ciclisti stessi. L’intervento del Comune di Livorno si inserisce in una serie di azioni volte a promuovere la sicurezza urbana, garantendo spazi più fruibili e sicuri per tutti.

