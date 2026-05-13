Pellegrinaggio a Montenero, apertura in notturna della Funicolare
Livorno 13 maggio 2026 Pellegrinaggio a Montenero, apertura in notturna della Funicolare
at- autolinee toscane informa che a Livorno, giovedì 14 maggio 2026, in occasione del pellegrinaggio notturno legato alla festa della Natività della Beata Vergine Maria, la Funicolare di Montenero resterà aperta straordinariamente fino alle 24.30 (si veda avviso: Funicolare di Montenero – apertura straordinaria | Autolinee Toscane ).
Per ogni ulteriore informazione at – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus (at-bus.it/app ), oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane. Follow us Facebook; Instagram; LinkedIn; X; YouTube